തോറ്റാൽ തീർന്നു! കൊൽക്കത്ത ഇന്ന് ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന്; ഗുജറാത്തിനെതിരെ വമ്പൻ പോരാട്ടം
ഐപിഎൽ 2026: തുടർവിജയങ്ങളുമായി ഗുജറാത്ത് കുതിക്കുന്നു; തട്ടകത്തിൽ വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് രഹാനെയും സംഘവും
Published : May 16, 2026 at 3:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഇന്ന് കരുത്തരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിന് ഈ സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമാകാം. അതേസമയം, പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
ഈ സീസണിൽ തികച്ചും നാടകീയമായ പ്രകടനമാണ് കൊൽക്കത്തയുടേത്. ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കൊൽക്കത്ത, പിന്നീട് തുടർച്ചയായി നാല് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനോട് (ആർസിബി) പരാജയപ്പെട്ടത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. നിലവിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 പോയിന്റോടെ പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കൊൽക്കത്ത.
ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് 15 പോയിന്റില് എത്താൻ സാധിക്കൂ. മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരഫലങ്ങളും റൺ റേറ്റും കൂടി അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഇനി പ്ലേഓഫ് സാധ്യതയുള്ളൂ.
പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്
മറുഭാഗത്ത്, തുടർച്ചയായ അഞ്ച് വിജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് വരുന്നത്. നിലവിൽ 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 16 പോയിന്റോടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ ഒരു വിജയം അവരെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ പ്ലേഓഫ് യോഗ്യതക്കാരാക്കും.
നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം
ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ ആറ് തവണയാണ് നേർക്കുനേർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നാല് തവണയും വിജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. ഒരു മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. 2023-ലാണ് കൊൽക്കത്ത അവസാനമായി ഗുജറാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതിനുശേഷം നടന്ന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഗുജറാത്തിനായിരുന്നു മേധാവിത്വം.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ഇതുവരെ 104 ടി20 മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായ ഇവിടുത്തെ ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോർ 169 റൺസാണ്. രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകൾ 60 തവണ വിജയിച്ചപ്പോൾ, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവര് 44 തവണയാണ് വിജയം കണ്ടത്. 32 തവണ ഇവിടെ 170 നും 189 നും ഇടയിൽ സ്കോർ പിറന്നിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റിംഗിനെ ഏറെ തുണയ്ക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് പിച്ചായതിനാൽ ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ റൺമഴ പെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.
പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ
- രഹാനെ vs സിറാജ്: ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെതിരെ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സിറാജിന്റെ 38 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 28 റൺസ് മാത്രമാണ് രഹാനെ നേടിയത്. രണ്ട് തവണ പുറത്താകുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ആദ്യ ആറോവറുകളിൽ രഹാനെയെ വീഴ്ത്താൻ സിറാജിന് സാധിച്ചേക്കും.
- ബട്ട്ലർ vs വരുൺ ചക്രവർത്തി: ജോസ് ബട്ട്ലറെ കടുപ്പമേറിയ പന്തുകളിലൂടെ പൂട്ടാൻ വരുൺ ചക്രവർത്തിക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. വരുണിനെതിരെ കളിച്ച 61 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 88 റൺസ് മാത്രമാണ് ബട്ട്ലർ നേടിയത്. എന്നാൽ ഏഴ് തവണ വരുൺ ചക്രവർത്തി ബട്ട്ലറെ പുറത്താക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
