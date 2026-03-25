ആന്ദ്രെ റസ്സലിനോടുള്ള ആദരവ്, 12-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി പിൻവലിച്ച് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്
Published : March 25, 2026 at 12:07 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഐപിഎൽ ഇതിഹാസം ആന്ദ്രെ റസ്സലിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി തങ്ങളുടെ 12-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് പിൻവലിച്ചു. ടീമിന് നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സേവനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി 'എറ്റേണൽ നൈറ്റ്' എന്ന് കെകെആർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന റസ്സലിന്, ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രീ-സീസൺ ചടങ്ങായ 'നൈറ്റ്സ് അൺപ്ലഗ്ഡ് 3.0' ലാണ് ഈ സവിശേഷ ആദരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പുതിയ സീസണിൽ കെകെആറിന്റെ 'പവർ കോച്ച്' ആയി മടങ്ങിയെത്തിയ റസ്സൽ, 2014 മുതൽ 2025 വരെ നീണ്ട 12 വർഷക്കാലം കൊൽക്കത്തയുടെ വിശ്വസ്ത പോരാളിയായിരുന്നു. തന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗും വേറിട്ട ഹെയർസ്റ്റൈലും കൊണ്ട് ആരാധകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ റസ്സൽ, 2014-ലും 2024-ലും കെകെആർ ഐപിഎൽ കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
റെക്കോർഡുകളുടെ രാജകുമാരൻ
കെകെആറിനായി 140 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച റസ്സൽ 174.17 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 2,651 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. കൂടാതെ 123 വിക്കറ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കി. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ 2000 റൺസും 100 വിക്കറ്റും തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഓൾറൗണ്ടറാണ് അദ്ദേഹം. 2019-ൽ 204.81 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 510 റൺസ് നേടിയ റസ്സൽ ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും നേടിയിരുന്നു.
രണ്ട് തവണ ടി20 ലോകകപ്പ് ജേതാവായ (2012, 2016) റസ്സലിന്റെ പേരിലാണ് കെകെആർ ബൗളർമാരുടെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം. 2021-ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ 15 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതാണ് ഈ നേട്ടം. സുനിൽ നരെയ്ന് (192 വിക്കറ്റ്) പിന്നാലെ കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ബൗളർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാക്കുകൾ
"ആന്ദ്രെ റസ്സലുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമാണുള്ളത്. മൈതാനത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12-ാം നമ്പർ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നമ്പറിന് വിരമിക്കൽ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു," കെകെആർ സിഇഒ വെങ്കി മൈസൂർ പറഞ്ഞു.
വികാരാധീനനായി റസ്സൽ
ഈ അംഗീകാരത്തിൽ റസ്സൽ വികാരാധീനനായി. "പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കൊപ്പമുള്ള യാത്ര അതിശയകരമായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ജയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും, ഐപിഎൽ കിരീടം നേടുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വികാരമാണ്. ഈ യാത്ര സവിശേഷമാക്കിയതിന് ഫ്രാഞ്ചൈസിയോട് നന്ദി പറയുന്നു," റസ്സൽ പ്രതികരിച്ചു.
