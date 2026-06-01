ഐപിഎല്ലിലെ 'റൺ മെഷീൻ'; സ്ഥിരതയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ വിരാട് കോഹ്‌ലി എന്ന ഏകഛത്രാധിപതി!

ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാഡ് കെട്ടി കളം നിറഞ്ഞ കോഹ്‌ലി, കളിയിലെ റെക്കോഡുകളെല്ലാം സ്വന്തം പേരിൽ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് ഐപിഎല്ലിൻ്റെ 'രാജാവ്' താൻ തന്നെയെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ്...

കോഹ്‌ലി (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 12:22 PM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എണ്ണമറ്റ താരങ്ങൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നാൽ വിരാട് കോഹ്‌ലി എന്ന പേരിനോളം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു ക്രിക്കറ്ററുമില്ല. 2008-ലെ ഉദ്ഘാടന സീസൺ മുതൽ ഇന്നുവരെ ഒരൊറ്റ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് (ആർസിബി) വേണ്ടി മാത്രം പാഡ് കെട്ടി കളം നിറഞ്ഞ കോഹ്‌ലി, കളിയിലെ റെക്കോഡുകളെല്ലാം സ്വന്തം പേരിൽ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് ഐപിഎല്ലിൻ്റെ 'രാജാവ്' താൻ തന്നെയെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ്.

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വര്‍ഷവും ഐപിഎല്‍ കിരീടത്തില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗുളൂരു മുത്തമിട്ടപ്പോള്‍ കിങ് കോഹ്‌ലിക്കിത് ആഗ്രഹ അഭിലാഷം കൂടിയാണഅ. ആര്‍സിബിക്ക് വേണ്ടി വിജയ റൺസ് നേടുകയെന്ന തൻ്റെ ദീർഘകാല സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു താരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം.

"ആര്‍സിബിയുടെ വിജയം നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാവാം. എന്നാല്‍ ആര്‍സിബിയുടെ വിജയ നിമിഷത്തെക്കറിച്ച് ഞാന്‍ പലതവണ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തൻ്റെ ദീര്‍ഘകാല ആഗ്രഹം നടപ്പിലായി. അതുപോലെ ചലഞ്ചേഴ്‌സിനെ വിജയം കിരീടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള റണ്‍സ്‌ നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞു" കോഹ്‌ലി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫൈനലില്‍ 75 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബെംഗളൂരുവിന് വേണ്ടി താരം പുറത്തെടുത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആഗ്രഹം സഫലമായെന്ന് നിറപുഞ്ചിരിയോടെ താരം പ്രതികരിച്ചത്.

ആര്‍സിബി പതിനെട്ട് വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ആദ്യമായി കപ്പെടുത്തത്. തങ്ങളെയും ഫാന്‍സിനെയും സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം ഇതൊരു നീണ്ട കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു. കാത്തിരിപ്പില്‍ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചു. ഇത് ക്രിക്കറ്റില്‍ തൻ്റെ മനോഭാവം മാറ്റുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ബൗളർമാരെ നേരിടുകയും അധിക റൺസ് നേടുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ആരാധകര്‍ തങ്ങളുടെ വിജയഗാഥയ്‌ക്കായി മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോള്‍ ഇത് സന്തോഷ നിമിഷമാണെന്നും കോഹ്‌ലി വ്യക്തമാക്കി.

ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നത് താരങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഏത് സാഹചര്യത്തെയും മറികടക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. തനിക്ക് ശരിക്കും ആശ്വാസം തോന്നി. പിന്തുടരലിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഓരോ താരവും എതിരാളിയെ നേരിട്ടത്. അതേസമയം, മറ്റ് ഓരോ എതിരാളിയോടും ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തുക എന്നതായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഏത് ടീമെന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നമായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ്. ഒരു ടീമിനെയും വെല്ലുവിളിക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് പക്വതയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ആളുകളുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലുടനീളം നിരവധി മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡുകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഹോഫ് (ജോഷ് ഹേസിൽവുഡ്), ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ഡഫ് (ജേക്കബ് ഡഫി), ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ എന്നിവരുടെ ലോകോത്തര ബൗളിംഗിനെ നോക്കൂ," താരം പറഞ്ഞു. കലാശപ്പോരില്‍ ഗുജറാത്തിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് കിരീടം ചൂടി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ റാസിഖ് (സലാം) ദാർ ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കിരീടത്തോളം പോന്ന 'കോഹ്‌ലി മാജിക്'

ഈ സീസണിൽ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് ശൈലിയിലൂടെ വിരാട് കോഹ്‌ലി തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുകളിലൊന്നിലാണ് റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 16 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 56.25 ശരാശരിയിൽ 675 റൺസാണ് കോഹ്‌ലി ഇത്തവണ നേടിയത്.

  • റെക്കോർഡ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: സീസണിലുടനീളം 165.85 എന്ന തകർപ്പൻ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ബാറ്റ് വീശിയത്.
  • സെഞ്ചുറി തിളക്കം: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ (KKR) നേടിയ പുറത്താകാത്ത 105* റൺസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു സെഞ്ചുറിയും 5 അർദ്ധസെഞ്ചുറികളും ഈ സീസണിൽ പിറന്നു.
  • മഹാവേദിയിലെ താരം: ഫൈനലിൽ ടീമിനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ പ്രകടനത്തോടെ ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' ആകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമായി കോഹ്‌ലി മാറി. കൂടാതെ ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (22 തവണ) ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും കോഹ്‌ലി സ്വന്തമാക്കി.

കരിയർ റെക്കോർഡുകൾ: ചരിത്രത്തിൽ മറ്റാർക്കും തൊടാനാകാത്ത ഉയരങ്ങൾ

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺവേട്ടക്കാരൻ വിരാട് കോഹ്‌ലിയാണ്. മറ്റാർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള അവിശ്വസനീയമായ കരിയർ ഗ്രാഫാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്

  • ആകെ റൺസ്: 283 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9336 റൺസ്. (9000 റൺസ് പിന്നിടുന്ന ആദ്യ താരം).
  • സെഞ്ചുറികളുടെ തമ്പുരാൻ: ടൂർണമെൻ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ നേടിയത് കോഹ്‌ലിയാണ് (9 സെഞ്ചുറികൾ, 68 അർദ്ധസെഞ്ചുറികൾ).
  • ഏറ്റവും മികച്ച സീസൺ (2016): ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡ് ഇന്നും ഭദ്രമാണ്. 2016-ൽ 16 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 സെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 973 റൺസാണ് കോഹ്‌ലി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
  • സ്ഥിരതയുടെ പ്രതീകം: ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി 4 സീസണുകളിൽ 600-ലധികം റൺസ് (2023, 2024, 2025, 2026) നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരേയൊരു ബാറ്ററാണ് വിരാട് കോഹ്‌ലി. കൂടാതെ 9 വ്യത്യസ്ത സീസണുകളിൽ 500-ലധികം റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്.

