ഇൻ്റർനാഷണൽ കിക്ക് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; വെള്ളി മെഡൽ നേടി മലയാളികളായ ജഗനും ദീക്ഷിതും
ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വേള്ഡ് കിക്ക്ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് മലയാളികളായ ജഗൻ എസ് പിള്ളയും ദീക്ഷിത് പ്രവീണും വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത്...
Published : February 10, 2026 at 7:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വാക്കോ-ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ കിക്ക് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി മലയാളികളായ ചുണക്കുട്ടികള്. ഡൽഹിയിൽ ഫെബ്രുവരി നാല് മുതല് എട്ട് വരെയായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത്. 71 കി.ഗ്രാം കാറ്റഗറി മത്സരത്തിൽ ജഗൻ എസ് പിള്ള വെള്ളി മെഡൽ നേടി. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ജഗനാണ് ഈ സുവര്ണനേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.
മൈനാഗപ്പള്ളി എക്സ്ട്രീം ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ കോച്ച് ജി ഗോപകുമാറിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി കരാട്ടെ, ബോക്സിങ്, കിക്ക് ബോക്സിങ്, വുഷു എന്നീ ആയോധനകലകൾ പരിശീലിച്ച് വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വുഷു ചാമ്പ്യൻ കൂടിയാണ് ജഗൻ. ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ അനന്തപുരിയിൽ ജയകുമാറിൻ്റെയും ശ്രീജ കൃഷ്ണൻ്റെയും മകനാണ്. ശാസ്താംകോട്ട ഡിബി കോളേജിലെ ഒന്നാംവർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർതഥിയാണ് ജഗൻ.
86-91 കി.ഗ്രാം ലോ കിക്ക് മത്സരത്തില് വെള്ളി മെഡൽ നേടി ദീക്ഷിത് പ്രവീണ്
അഞ്ചാമത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ കിക്ക് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സിൽവർ മെഡൽ നേടി കണ്ണൂർ സ്വദേശി ദീക്ഷിത് പ്രവീണ്. സീനിയര് വിഭാഗം 86-91 കി.ഗ്രാം ലോ കിക്ക് മത്സരത്തിലാണ് മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മത്സരാർഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദീക്ഷിത്. 2025 ജൂലൈയിൽ നടന്ന നാഷ്ണൽ കിക്ക് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ബിബിഎ വിദ്യാർഥി കൂടിയാണ് ദീക്ഷിത്.
ഒഡീഷയ്ക്ക് വാരിക്കോരി നേട്ടം
വേള്ഡ് കിക്ക് ബോക്സിങ് അസോസിയേഷന് (വാക്കോ) ഡല്ഹിയില് സംഘടിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത് ഇൻ്റര്നാഷണല് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് 97 മെഡലുകൾ നേടി ഒഡീഷ കിക്ക്ബോക്സിംഗ് ടീം. 30 സ്വർണം, 34 വെള്ളി, 33 വെങ്കലം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 97 മെഡലുകളാണ് ടീം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു നാല് ദിവസം നീണ്ട് നിന്ന മത്സരം നടന്നത്. 22 രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള കളിക്കാരാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സുധീർ സക്സേനക്കും വെള്ളി മെഡൽ ലഭിച്ചു. സുരേഷ് സക്സേനയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗൗതമിയുടെയും മകനാണ് സുധീർ. മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണെന്നും ഈ മെഡൽ അവർക്കുള്ളതാണെന്നും സുധീർ സക്സേന പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ പോരാളികളുടെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത്. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനും (പിഎൻബി) ഗൗരവ് ഫൗണ്ടേഷന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.
