ഐപിഎല്ലിന് വേണ്ടി കരിയർ ബലികഴിച്ചു: തുറന്നുപറച്ചിലുമായി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ

ഐപിഎൽ കാരണം എന്‍റെ കരിയർ നഷ്ടമായി, ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കെവിൻ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍.

Kevin Pietersen
File Photo: Kevin Pietersen (AFP)
Published : April 7, 2026 at 10:40 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: തന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവസാനിച്ചതിന് പിന്നിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ കെവിൻ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കളിക്കാനുള്ള തന്‍റെ തീരുമാനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായുണ്ടായ (ഇസിബി) തർക്കങ്ങളുമാണ് കരിയർ തകർത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. റൺവീർ അല്ലാബാദിയയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ കരിയറിലെ കയ്‌പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.

വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ കരിയർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി

2000കളുടെ അവസാനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തങ്ങളുടെ കരാറുള്ള താരങ്ങളെ ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ നയത്തിനെതിരെ നിലകൊണ്ടതാണ് തന്നെ അധികൃതരുടെ ശത്രുവാക്കിയതെന്ന് പീറ്റേഴ്‌സൺ പറയുന്നു. ഐപിഎല്ലിന് വേണ്ടി താൻ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്‌തുവെന്നും അതിന്‍റെ ഫലമായി കരിയർ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 33-ാം വയസ്സിൽ തന്‍റെ ഇംഗ്ലണ്ട് കരിയർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 104 ടെസ്റ്റുകളാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തനിക്ക് കുറഞ്ഞത് 150 മുതൽ 160 വരെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാനും 12,000-ത്തിലധികം റൺസ് നേടാനും സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വേദനയോടെ ഓർക്കുന്നു.

പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി തുറന്ന വാതിലുകൾ

തന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎല്ലിൽ സജീവമാകാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്‍റെ പോരാട്ടം കൊണ്ടാണെന്ന് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോസ് ബട്ലറെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നോട് ഇതിന് നന്ദി പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അന്ന് താൻ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ഗുണഫലങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ താരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. തന്നെ തകർക്കാൻ അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ബോർഡ് മാധ്യമങ്ങളെ വരെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് താൻ സമാധാനപരമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങളും പുതിയ ദൗത്യവും

8,181 ടെസ്റ്റ് റൺസോടെയാണ് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. 47.28 ശരാശരിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കരിയറിൽ 23 സെഞ്ചറികളും 35 അർധസെഞ്ചറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2009-ൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഐപിഎൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ്, സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായും അദ്ദേഹം കളിച്ചു. നിലവിൽ 2025 സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്‍റെ മെന്‍ററായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ഹാട്രിക് ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് റോയൽസ്; തിരിച്ചടിക്കാൻ മുംബൈ പട; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് വമ്പൻ പോരാട്ടം

