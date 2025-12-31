വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് മിന്നും ജയം: രാജസ്ഥാനെ രണ്ടുവിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി, കളിയിലെ താരമായി അപരാജിത്
ബാബ അപരാജിത്താണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
Published : December 31, 2025 at 7:43 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ രാജസ്ഥാനെതിരെ കേരളത്തിനു രണ്ടുവിക്കറ്റ് ജയം. അവസാന പന്ത് വരെ നീണ്ട മത്സരത്തില് 344 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നാണ് കേരളം മിന്നും ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ 50 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 343 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ കേരളം എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ഒമ്പതാമനായി ക്രീസിലെത്തി 18 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്ത ഏദന് ആപ്പിൾ ടോമാണ് കേരളത്തിന് ജയമൊരുക്കിയത്.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത രാജസ്ഥാൻ്റെ ഓപ്പണർമാർ കാര്യമായ സംഭാവനകളില്ലാതെ മടങ്ങി. 25 റൺസെടുത്ത ആദിത്യ റാഥോറിനെ ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോമും 15 റൺസെടുത്ത രാം ചൗഹാനെ അങ്കിത് ശർമ്മയും പുറത്താക്കി. ഇതോടെ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 47 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്ന രാജസ്ഥാനെ കരൺ ലംബയും ദീപക് ഹൂഡയും ചേർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ് ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 165 പന്തുകളിൽ 171 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 83 പന്തുകളിൽ 86 റൺസെടുത്ത ദീപക് ഹൂഡയെ ബാബ അപരാജിത്ത് റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.
ക്യാപ്റ്റൻ മാനവ് സുതാർ 11 പന്തുകളിൽ 21ഉം അജയ് സിങ് കുക്ന 15 പന്തുകളിൽ 23 റൺസും നേടി. കരൺ ലംബ 119 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഷറഫുദ്ദീൻ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് ഇന്നിങ്സിൻ്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മലിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തു ചേർന്ന ബാബ അപരാജിത്തും കൃഷ്ണപ്രസാദും ചേർന്ന് നേടിയ 155 റൺസാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്. കൃഷ്ണപ്രസാദ് 53 റൺസും ബാബ അപരാജിത്ത് 126 റൺസും നേടി. 116 പന്തുകളിൽ 12 ബൗണ്ടറികളും നാല് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അപരാജിത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല ഇന്നിങ്സ്.
Kerala chase down Rajasthan’s 343/7 with 2 wickets to spare. B Aparajith stars with a brilliant 126, supported by Krishna Prasad’s 53 and Edhen Apple Tom’s unbeaten 40*. 💥🤩 pic.twitter.com/faLMbl8R4K— KCA (@KCAcricket) December 31, 2025
എന്നാൽ തുടർന്നെത്തിയ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും വിഷ്ണു വിനോദും 28 റൺസ് വീതം നേടി മടങ്ങി. ഷറഫുദ്ദീൻ 11ഉം സൽമാൻ നിസാർ 18ഉം റൺസ് നേടി പുറത്തായതോടെ 44.5 ഓറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് 287 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു കേരളം. കളി കൈവിട്ടെന്ന് കരുതിയ ഘട്ടത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന അങ്കിത് ശർമ്മയും ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോമും ചേർന്നാണ് കേരളത്തിന് വിജയത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.
ഇരുവരും ചേർന്ന് 26 പന്തുകളിൽ നേടിയ 46 റൺസാണ് കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിയെഴുതിയത്. വിജയത്തിന് 11 റൺസ് അകലെ 27 റൺസ് നേടിയ അങ്കിത് ശർമ്മ പുറത്തായി. രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി അനികേത് ചൗധരി നാലും മാനവ് സുതാർ രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. സെഞ്ച്വറി നേടുകയും ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ബാബ അപരാജിത്താണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
