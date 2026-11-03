അവസാന എട്ട് പന്തിൽ നാല് വിക്കറ്റ്; ദേശീയ വനിതാ ടി20യില് ത്രിപുരയെ ഒരു റണ്ണിന് വീഴ്ത്തി കേരളം
ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ത്രിപുരയെ കീഴടക്കി കേരളം; അവസാന എട്ട് പന്തിൽ കളി തിരിച്ചുപിടിച്ച് വനിതകൾ.
Published : November 3, 2026 at 9:30 AM IST
ലഖ്നൗ: ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ടി20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ത്രിപുരയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് അവിശ്വസനീയ വിജയം. അവസാനം വരെ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു റണ്ണിനാണ് കേരളം ത്രിപുരയെ വീഴ്ത്തിയത്. തോൽവിയുടെ അരികിൽ നിന്നും അവസാന എട്ട് പന്തുകളിൽ നാല് വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതാണ് കേരളം ജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 108 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, ത്രിപുരയുടെ മറുപടി ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 107 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. മുൻപ് ഇതേ ടൂർണമെന്റില് പഞ്ചാബിനോട് ഒരു റണ്ണിന് തോറ്റ കേരളം ഇതേ മാർജിനിൽ വിജയം തിരിച്ചുപിടിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി.
ഷാനിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം; കേരളത്തിന് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിന്റെ തുടക്കം അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഓപ്പണർ ടി. ഷാനിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് ടീമിനെ 100 കടത്തിയത്. ഷാനി 46 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 52 റൺസെടുത്തു. ഷാനിക്കൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത കിരൺ നവ്ഗിരെ 23 റൺസ് സംഭാവന ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന മധ്യനിരയ്ക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല. 11 റൺസെടുത്ത വി. ദൃശ്യ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ രണ്ടക്കം കടന്നത്. ഇതോടെ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ് എട്ട് വിക്കറ്റിന് 108 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി. ത്രിപുരയ്ക്കായി സെബിക ദാസ്, പ്രിയങ്ക ആചാർജി, അംബേഷ ദാസ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ഇന്ദ്രറാണിയും അന്നപൂർണ്ണയും ഉയർത്തിയ ഭീഷണി
We beat Tripura by just one run, with Shani T scoring a valuable 52 off 46 balls and Sajana S picking up 3 wickets to guide us to victory. #KeralaCricket #KCA #WomensCricket https://t.co/XhJCfUWRZl— KCA (@KCAcricket) November 2, 2026
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ത്രിപുരയെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു. 39 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ അവർക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. ഇതിനിടെ ക്യാപ്റ്റൻ റിസു സാഹ പരിക്കേറ്റ് കളംവിട്ടതും ത്രിപുരയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ മധ്യനിരയിൽ ഒത്തുചേർന്ന ഇന്ദ്രറാണി (30), അന്നപൂർണ്ണ ദാസ് (22) എന്നിവർ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ത്രിപുരയ്ക്ക് വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകി.
അവസാന ഓവറുകളിലെ നാടകീയത
18 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 94 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു ത്രിപുര. ജയിക്കാൻ 12 പന്തിൽ 15 റൺസ് മാത്രം മതിയായിരുന്ന അവരെ അവസാന എട്ട് പന്തുകളിലാണ് കേരളം വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ കൃത്യതയാർന്ന ബോളിങ്ങിലൂടെയും ഫീൽഡിങ്ങിലൂടെയും നാല് വിക്കറ്റുകളാണ് കേരളം വീഴ്ത്തിയത്. 22 റൺസെടുത്ത അന്നപൂർണ്ണ ദാസിനെ സജന സജീവൻ സ്വന്തം ബോളിങ്ങിൽ റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കി. പിന്നാലെ വന്ന പ്രിയങ്ക ആചാർജിയും സെബിക ദാസും റണ്ണൗട്ടായതോടെ ത്രിപുര അരികിലെത്തിയ വിജയം കൈവിട്ടു. നാല് ഓവറിൽ 21 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സജന സജീവനാണ് മത്സരത്തിലെ താരം.
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