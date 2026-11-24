അസറുദ്ദീനും രോഹനും തകർത്താടി; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ അസമിനെ തകർത്ത് കേരളം
ഓപ്പണർമാരുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്; അസമിനെതിരെ കേരളത്തിന് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് ജയം
Published : November 24, 2026 at 3:27 PM IST
മൊഹാലി: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടി20 ടൂർണമെന്റില് അസമിനെതിരെ കേരളത്തിന് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ മിന്നും ജയം. ഓപ്പണർമാരായ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന്റേയും രോഹൻ കുന്നുമ്മലിന്റേയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് കേരളത്തിന് അനായാസ വിജയമൊരുക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അസം ഉയർത്തിയ 166 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 12.3 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കേരളം മറികടന്നു. 93 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
അസമിന് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ; തിളങ്ങി വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അസമിന് ഓപ്പണർമാരായ പ്രദ്യുൻ സൈക്കിയയും (19) ആയുഷ് അഗർവാളും (21) ചേർന്ന് 51 റൺസിന്റെ മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ, ഇരുവരും അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ പുറത്തായത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. തുടർന്നെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഡെനിഷ് ദാസ് (38 പന്തിൽ 49*), രോഹിത് സെൻ (17 പന്തിൽ 29), ആകാഷ് സെൻ ഗുപ്ത (13 പന്തിൽ 21) എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് അസമിനെ 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 165 എന്ന സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. കേരളത്തിനായി നാല് ഓവറിൽ 20 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ ബൗളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി.
A clinical finish from Kerala against Assam! 💙 https://t.co/JH3R6MCcPz— KCA (@KCAcricket) November 24, 2026
ഓപ്പണർമാരുടെ സംഹാരതാണ്ഡവം
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിനായി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഓപ്പണർമാർ തകർത്തടിച്ചു. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് ബൗണ്ടറികൾ നേടിയ അസറുദ്ദീൻ-രോഹൻ സഖ്യം നാലാം ഓവറിൽ ടീം സ്കോർ 50 കടത്തി. അസറുദ്ദീൻ 20 പന്തിലും രോഹൻ 25 പന്തിലും അധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു. എട്ടാം ഓവറിൽ മൂന്ന് സിക്സും ഒരു ഫോറുമടക്കം 24 റൺസാണ് ഇരുവരും അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ എട്ട് ഓവറിൽ 123 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശേഷമാണ് ഈ സഖ്യം പിരിഞ്ഞത്. 27 പന്തിൽ മൂന്ന് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സുമടക്കം 53 റൺസെടുത്ത രോഹൻ കുന്നുമ്മലാണ് പുറത്തായത്. തുടർന്നെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണെ (14*) കൂട്ടുപിടിച്ച് അസറുദ്ദീൻ കേരളത്തെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 37 പന്തുകൾ നേരിട്ട അസറുദ്ദീൻ ആറ് ഫോറുകളും ഒൻപത് സിക്സറുകളുമടക്കം 93 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
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