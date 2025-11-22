സഞ്ജുവിനൊപ്പം സഹോദരൻ സാലി സാംസണും; ടി20 പോരാട്ടത്തിന് കേരള ടീമായി; ആദ്യ മത്സരം 26-ന്
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകും. ലഖ്നൗവിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഒഡിഷയാണ് ആദ്യ എതിരാളികൾ. രഞ്ജിയിലെ ക്ഷീണം മാറ്റാനാണ് ടീമിൻ്റെ ശ്രമം.
Published : November 22, 2025 at 10:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിനുള്ള കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജു സാംസൺ ആണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. യുവതാരം അഹമ്മദ് ഇമ്രാനെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചതാണ് ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷത. നവംബർ 26 മുതൽ ഡിസംബർ എട്ട് വരെ ലഖ്നൗവിലാണ് ഇത്തവണത്തെ ടൂർണമെൻ്റ് അരങ്ങേറുന്നത്. സഞ്ജുവിൻ്റെ സഹോദരൻ സാലി സാംസൺ, വിഗ്നേഷ് പുത്തൂർ, വെടിക്കെട്ട് താരം വിഷ്ണു വിനോദ് എന്നിവരും ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഖിൽ സ്കറിയ, ഷറഫുദ്ദീൻ, കൃഷ്ണദേവൻ, അബ്ദുൽ ബാസിത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ടീമിലുണ്ട്.
ഗ്രൂപ്പും മത്സരക്രമവും
ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശക്തരായ മുംബൈ, വിദർഭ, റെയിൽവേസ്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ചണ്ഡീഗഢ്, ഒഡിഷ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. നവംബർ 26ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒഡിഷയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ. നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാനാണ് കേരളം ടി20 പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. രഞ്ജിയിൽ ഇതുവരെ ഒരു ജയം പോലും നേടാൻ ടീമിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് എട്ട് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ പ്രകടനം ടീമിന് നിർണായകമാണ്.
ടീം അംഗങ്ങൾ
സഞ്ജു വി സാംസൺ (ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹൻ എസ് കുന്നുമ്മൽ, മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ എം (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വിഷ്ണു വിനോദ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിധീഷ് എംഡി, ആസിഫ് കെഎം, അഖിൽ സ്കറിയ, ബിജു നാരായണൻ എൻ, അങ്കിത് ശർമ, കൃഷ്ണ ദേവൻ ആർജെ, അബ്ദുൽ ബാസിത് പിഎ, ഷറഫുദ്ദീൻ എൻഎം, സിബിൻ പി ഗിരീഷ്, കൃഷ്ണ പ്രസാദ്, സാലി വി സാംസൺ, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, സൽമാൻ നിസാർ.
ബാറ്റിങ് കരുത്തും തന്ത്രങ്ങളും
ടീം ഘടനയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബാറ്റിങ്ങിന് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈനപ്പാണ് സിലക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. സഞ്ജു സാംസൺ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതോടെ ടീമിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിലെ അനുഭവസമ്പത്തും ഐപിഎല്ലിലെ മിന്നും ഫോമും സഞ്ജുവിന് കരുത്താകും. ഒപ്പം, മുൻനിരയിൽ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടാൻ കെൽപ്പുള്ള രോഹൻ കുന്നുമ്മലും മധ്യനിരയിൽ കൂറ്റൻ അടികൾക്ക് പേരുകേട്ട വിഷ്ണു വിനോദും മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും ചേരുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ബാറ്റിങ് നിര കടലാസിൽ അതിശക്തമാണ്. ഫിനിഷറുടെ റോളിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന അബ്ദുൽ ബാസിതും ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാകും.
സഞ്ജുവിൻ്റെ സഹോദരൻ സാലി സാംസൺ ടീമിലെത്തിയതും കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്. സഹോദരങ്ങൾ ഒരേ ടീമിനായി കളത്തിലിറങ്ങുമോ എന്ന് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, യുവതാരം അഹമ്മദ് ഇമ്രാനെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാക്കിയ നീക്കം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള സിലക്ടർമാരുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ തിരിച്ചടികൾ മറന്ന്, കുട്ടിക്രിക്കറ്റിലെ വേഗതയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ യുവനിരയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ബൗളിങ് വിഭാഗത്തിൽ കെഎം ആസിഫും എംഡി നിധീഷും നയിക്കുന്ന പേസ് ആക്രമണത്തിന് ലഖ്നൗവിലെ പിച്ചിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകും. സ്പിൻ വിഭാഗത്തിൽ അങ്കിത് ശർമയുടെ അനുഭവസമ്പത്തും ടീമിന് തുണയാകും.