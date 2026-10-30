ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങള്; വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അമ്പെയ്ത്ത് താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഗംഗാധരൻ മാഷ്
കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി കുട്ടികൾക്ക് അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലിപിക്കുകയാണ് ഗംഗാധരൻ മാഷ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒട്ടനവധി കുട്ടികളാണ് ഇതിനോടകം ദേശിയ മത്സരങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയത്.
Published : October 30, 2026 at 2:42 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ദേശിയ തലത്തിലേക്ക് ഒട്ടനവധി അമ്പെയ്ത്ത് താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് നമ്മുടെ വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ. കായികാധ്യാപകൻ ഗംഗാധരൻ. കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനമാർഗമല്ല, മറിച്ച് പാഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി കുട്ടികൾക്ക് അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലിപിക്കുകയാണ് ഗംഗാധരൻ മാഷ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒട്ടനവധി കുട്ടികളാണ് ഇതിനോടകം ദേശിയ മത്സരങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയത്.
"മുപ്പതോളം കുട്ടികളാണ് ദേശിയ തലത്തില് മെഡലുകള് സ്വന്തമാക്കിയത്. നാല്, അഞ്ച് വര്ഷമായി സ്വന്തമായി പണം മുടക്കിയാണ് കുട്ടികളെ മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി നിരവധി കായികതാരങ്ങളെ വളര്ത്തിയെടുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പുതിയ സര്ക്കാര് നല്കുന്ന ഫണ്ട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള് മറന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് മുന്നേറാന് ഇത് അവസരമൊരുക്കും. മികച്ച ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്," ഗംഗാധരന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറന്നു.
ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയിലും മാഷിൻ്റെ കുട്ടികള് മിന്നും പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ പുണ്യ ബാലചന്ദ്രൻ വെള്ളി മെഡലും മൃതുൽ രാജ് വെങ്കല മെഡലും നേടി. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നന്ദന കൃഷ്ണ വെള്ളി മെഡലും നേടി. സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയിൽ മാത്രമല്ല ദേശിയ തലത്തിലും മാഷിൻ്റെ കുട്ടികള് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ സൂര്യയും ദേശിയ തലത്തിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ റിമ പ്രകാശും വെള്ളി മെഡൽ നെടിയ ഭരത്തും മാഷിൻ്റെ ശിഷ്യരാണ്. ആർച്ചറിയിൽ മാത്രമല്ല കബഡി, ഫുട്ബോള് എന്നിവയിലും കുട്ടികള്ക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോള് ആർച്ചറിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മാഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ജിവിടി മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ കണിയാമ്പറ്റയിലെ കായിക അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം 10 വർഷം കേരള സ്റ്റേറ്റ് അർച്ചറി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2008ൽ നാഷൻ റൂറൽ ഗെയിം കേരള കോച്ചായും 2010ൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോച്ചായി രാജസ്ഥാനിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് കമ്പളക്കാട് ആനേരി സ്വദേശിയായ ഗംഗാധരൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളമായി കുട്ടികൾക്ക് അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. അവധി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴു മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണി മുതലുമാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ നിരവധി കുട്ടികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആർച്ചറിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി ദേശിയ മത്സരങ്ങളിൽ വരെ കേരളത്തിൻ്റെയും വയനാടിൻ്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയത്.
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നിരവധി താരങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനത്തിനായി മികച്ചൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് മാഷ് പറയുന്നു. എങ്കിലും പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ലക്ഷ്യബോധവും കഠിനാധ്വാനവും മാത്രം കൈമുതലാക്കി അമ്പെയ്ത്ത് കളത്തിൽ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യരെ ഗംഗാധരൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
നാഷണൽ മീറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഇനിമുതൽ യാത്രാബത്ത (ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഗംഗാധരൻ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ദേശിയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഗംഗാധരൻ മാഷിന് കീഴിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിക്കുമ്പോള് രക്ഷിതാക്കളിലും ചില പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. നാളെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ രാജ്യം അറിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ. ചെറുമകനെ അമ്പെയ്ത്തിന് എത്തിച്ചത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് രവീന്ദ്രന് പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ശിക്ഷണത്തില് ചെറുമകന് പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നത് അഭിമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പരിമിതികളോട് പടവെട്ടി വയനാടിൻ്റെ ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന് ദേശിയ താരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഗംഗാധരനെന്ന പരിശീലകൻ മലയോരത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മാഷും കുട്ടികളും.
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