സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ, ചരിത്രം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി സംഘാടകർ
കായികമേളയുടെ പൊലിമ കൂട്ടുന്ന സ്വർണക്കപ്പുമായുള്ള പ്രയാണം വിവിധ ജില്ലകൾ പിന്നിട്ട് ഈ മാസം 25-ാം തീയതി കോഴിക്കോട്ടെത്തും
Published : October 17, 2026 at 8:59 PM IST
കോഴിക്കോട്: അറുപത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഈ മാസം 25ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കാണ് കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി മൈതാനത്ത് കായികമേളയ്ക്ക് തിരിതെളിയുക. അപ്രതീക്ഷിതമായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിരുന്നെത്തിയതോടെ, മേളയെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് സംഘാടകർ. കായികതാരങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽസുകളും ഉൾപ്പെടെ പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന മേളയ്ക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒമ്പതിനായിരത്തോളം കായികതാരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ, ഒഫീഷ്യൽസുകൾ, അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ പേർ ഭാഗമാകും. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ എൻഐടി മൈതാനത്താണ് മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രധാന ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
മൈതാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അൻപത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള നാലായിരത്തോളം കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ. കായികമേളയുടെ മുന്നോടിയായി എൻഐടി മൈതാനത്തിന് സമീപം സംഘാടകസമിതി ഓഫിസും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾക്കായി 400 മീറ്ററിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്, നാല് ജമ്പിങ് പിറ്റുകൾ, ത്രോ ഇനങ്ങൾക്കായുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പവലിയനുകളുടെ നിർമാണം, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണികൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ഇവയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത്.
"സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. നാൽപ്പത്തോളം താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുടിവെള്ളം അടക്കമുള്ള ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കായികമേളക്കായി പത്തോളം വേദികൾ ഉണ്ടാകും. എൻ ഐ ടി മൈതാനത്തിന് സമീപം സംഘാടക സമിതി ഓഫിസും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് പ്രധാന വേദിയും" എന്ന് കോഴിക്കോട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ട് ബിജീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അൻപത് സ്കൂളുകളിൽ താമസസൗകര്യം; 620 ഒഫീഷ്യൽസുകൾ സജ്ജം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്കെത്തുന്ന കായികതാരങ്ങൾക്കും ഒഫീഷ്യൽസുകൾക്കും മറ്റ് സംഘാടകർക്കും താമസിക്കുന്നതിനായി ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പുറമെ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെ അൻപത് സ്കൂളുകളിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കായികതാരങ്ങളെ മത്സരവേദികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കൂൾ ബസുകളുടെ ക്രമീകരണവും പൂർത്തിയായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സരങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 620 ഒഫീഷ്യൽസുകളെയാണ് ഇതിനോടകം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ 140 സെലക്ടർമാരുടെയും 100 ടെക്നിക്കൽ ഒഫീഷ്യൽസുകളുടെയും സേവനവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേളയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും മത്സരങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുമായി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഏഴുദിവസം ഭക്ഷണം; സ്വർണക്കപ്പുമായി പ്രയാണം 25-ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തും
കായികമേളയ്ക്കെത്തുന്ന താരങ്ങൾക്കും ഒഫീഷ്യൽസുകൾക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിനായി രണ്ട് അടുക്കളകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി അതത് മത്സരവേദികൾക്ക് സമീപം പ്രത്യേക ഭക്ഷണശാലകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏഴുദിവസം നീളുന്ന കായികമേളയിൽ 139240 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്താതിരിക്കാനും ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താനും സംഘാടകരുടെയും ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തേ തന്നെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയെ മികച്ച അനുഭവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തും. ഇതിനായി വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ പൊലിമ കൂട്ടുന്ന സ്വർണക്കപ്പുമായുള്ള പ്രയാണം വിവിധ ജില്ലകൾ പിന്നിട്ട് ഈ മാസം 25-ാം തീയതി കോഴിക്കോട്ടെത്തും. ഇത്തവണ കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിച്ച സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള സംഘാടകമികവിലും കൂട്ടായ്മയിലും മികച്ചതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് സംഘാടകരും ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും.
Also Read: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനൊരുങ്ങി ശബരിമല; പ്രവൃത്തികളെല്ലാം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി