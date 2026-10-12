കായിക കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇനി കോഴിക്കോട്; 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി, ഭാഗ്യചിഹ്നം 'കുട്ടു'
ഒക്ടോബർ 25-ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ 4,000 കായികതാരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന മാർച്ച് പാസ്റ്റോടെ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. 3,000 കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വർണാഭമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടും.
Published : October 12, 2026 at 2:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ കായികപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന 68-ാമത് കേരള സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് വേദിയാകുന്നു. ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ നടക്കുന്ന ഈ കായികമാമാങ്കത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. കായികതാരങ്ങൾ, ടീം മാനേജർമാർ, ഒഫീഷ്യൽസ്, സംഘാടകർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പതിനയ്യായിരത്തോളം പേർ മേളയുടെ ഭാഗമാകും. മേള വിജയകരമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല. മേളയ്ക്കായി ആകെ 10 മത്സരവേദികളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒക്ടോബർ 25-ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ 4,000 കായികതാരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന മാർച്ച് പാസ്റ്റോടെ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. 3,000 കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വർണാഭമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടും.
അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾക്ക് എൻ.ഐ.ടി. കോഴിക്കോട് വേദിയാകും
മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് മത്സരങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻ.ഐ.ടി.), കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പസ് വേദിയാകും. ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 31 വരെയാണ് ഇവിടെ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി 2,800 കായികതാരങ്ങൾ ട്രാക്കിലിറങ്ങും. ഒക്ടോബർ 30-ന് നടക്കുന്ന ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരങ്ങൾക്കും ഇൻക്ലൂസീവ് അത്ലറ്റിക്സ്, ഇൻക്ലൂസീവ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്കും എൻ.ഐ.ടി. വേദിയാകും.
ബാഡ്മിന്റൺ, ഇൻക്ലൂസീവ് ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങൾ കടലുണ്ടി മദ്രസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം കോളേജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. പെൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ മത്സരം കായണ്ണ പ്രൊവിഡൻസ് എച്ച്.എസ്.എസിലും ആൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ മത്സരം സിൽവർ ഹിൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ഇൻക്ലൂസീവ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങൾ കുന്നമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.നരിക്കുനി പി.ടി.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്, മർക്കസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി കരാട്ടെ, വുഷു, സോഫ്റ്റ്ബോൾ, ബേസ്ബോൾ, ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. യോഗ മത്സരങ്ങൾ മുക്കം ആർ.ഇ.സി. ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസിലും നെറ്റ്ബോൾ, ഹോക്കി മത്സരങ്ങൾ പെരുവയൽ സേക്രഡ് ഹാർട്ട്സ് യു.പി. സ്കൂളിലുമാണ് നടത്തുന്നത്.
ഇൻക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങൾ പ്രത്യേക ആകർഷണം
പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങൾ മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഒക്ടോബർ 26-നാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ഇൻക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങളിൽ 2,000-ത്തിലധികം കായികതാരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കും.വിപുലമായ സംഘാടക സംവിധാനംമേളയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി കുന്നമംഗലം എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.ടി.എ. റഹീം മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 17 സബ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
മത്സരങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 620 ഒഫീഷ്യൽസിന്റെയും 140 സെലക്ടർമാരുടെയും 100 ടെക്നിക്കൽ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.കായികതാരങ്ങളുടെയും ടീം മാനേജർമാരുടെയും താമസത്തിനായി 50 സ്കൂളുകളിലായി ഏകദേശം 450 ക്ലാസ് മുറികൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി പ്രധാനമായും രണ്ട് അടുക്കളകൾ പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ, എല്ലാ മത്സരവേദികളിലും കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഭക്ഷണശാലകളും സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ യാത്രാസൗകര്യത്തിനായി സ്കൂൾ ബസുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഭാഗ്യചിഹ്നം 'കുട്ടു'
2026-ലെ സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായ 'കുട്ടു'വിന്റെ രൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എൻ.എൻ.എൻ.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്. & വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.-ലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ആർ.എസ്. ലക്ഷ്മി നന്ദനയാണ്.ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര കായികതാരങ്ങളുടെ പോരാട്ടവേദിയായി മാറുന്ന മേളയിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അത്ലറ്റിക്സ്, ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളിലായി 48 കായികതാരങ്ങളാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത്.മേളയ്ക്ക് ആവേശമേകുന്ന സ്വർണക്കപ്പ് ഘോഷയാത്രയും ദീപശിഖാ പ്രയാണവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലൂടെ പര്യടനം നടത്തി ഒക്ടോബർ 25-ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തും. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ വരവേൽപ്പിന് കോഴിക്കോട് നഗരം പൂർണസജ്ജമാണ്.
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