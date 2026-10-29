അന്ന് ജൂനിയറിൽ 37, ഇന്ന് സീനിയറിൽ 15; റെക്കോഡുകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ട്രാക്കിലെ വിസ്മയമായി ടി എം അതുൽ
ആലപ്പുഴ ചാരമംഗലം ഗവൺമെൻ്റ് ഡിവിഎച്ച്എസ്എസിലെ വിദ്യാർഥിയായ അതുൽ 10.63 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് സുവർണ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്
Published : October 29, 2026 at 7:07 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: പരിക്കുകളുടെ വേദനയിൽ വീണുപോയ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവൻ പറന്നത് ചരിത്രത്തിലേക്ക്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡ് കാറ്റിൽപ്പറത്തി സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ആലപ്പുഴയുടെ ടി എം അതുൽ വേഗരാജാവായി. പ്രതിസന്ധികളെയും പരിക്കുകളെയും ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് മറികടന്നാണ് ഈ കൗമാരതാരം സ്വർണം കഴുത്തിലണിഞ്ഞത്.
ആലപ്പുഴ ചാരമംഗലം ഗവൺമെൻ്റ് ഡിവിഎച്ച്എസ്എസിലെ വിദ്യാർഥിയായ അതുൽ 10.63 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് സുവർണ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2011ൽ കോതമംഗലം മാർ ബേസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ജിജിൻ വിജയൻ കുറിച്ച 10.70 സെക്കൻഡിൻ്റെ മീറ്റ് റെക്കോഡാണ് അതുലിൻ്റെ കുതിപ്പിൽ പഴങ്കഥയായത്. 2010ൽ സുജിത് കുട്ടൻ സ്ഥാപിച്ച 10.90 സെക്കൻഡിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് ജിജിൻ അന്ന് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ആ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതുൽ തിരുത്തിയെഴുതിയത്.
മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനും ഒപ്പം പരിക്കുകളെയും മറ്റു പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് സീനിയർ മീറ്റിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അതുൽ പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടയിലും പരിക്കേറ്റ സമയത്തും തൻ്റെ കോച്ച് നൽകിയ പിന്തുണയും കരുതലും വളരെ വലുതായിരുന്നു. വർക്കൗട്ടുകൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കണ്ട്, തൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കോച്ചിന് സാധിച്ചെന്നും താരം നന്ദിയോടെ ഓർത്തു. 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള മീറ്റ് റെക്കോഡ് ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേട്ടമാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. 10.81 സെക്കൻഡിൽ ഓടാൻ പറ്റുമെന്നേ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. കോച്ചിൻ്റെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും പ്രാർഥനയും പിന്തുണയും ഒപ്പം ഫിസിയോ, സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ വലിയ സഹായമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഫലമായാണ് റെക്കോഡ് ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം 100 മീറ്റർ ജൂനിയർ വിഭാഗം ഓട്ടമത്സരത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ 37 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡ് തിരുത്തിയത് അതുൽ ആയിരുന്നു. 1988ൽ ജിവി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ രാംകുമാർ (എം ബി ശ്രീജിത്ത്) സ്ഥാപിച്ച 10.90 സെക്കൻഡിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് അതുൽ അന്ന് തിരുത്തിയത്. 2025ൽ ഫൈനലിൽ 10.81 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തിയാണ് അതുൽ സ്വർണം നേടിയത്. 200 മീറ്ററിലും സ്വർണം നേടിയ അതുലിനെ മാരാരിയുടെ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് എന്നായിരുന്നു അന്ന് സ്ഥലം എംഎൽഎ ജെ ചിത്തരഞ്ജൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
വേഗറാണിയായി ഋതുപർണ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ഋതുപർണ വേഗറാണിയായി. 12.43 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയാണ് സ്വർണ നേട്ടം. കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലനം നടത്തിയാണ് താൻ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയതെന്ന് ഋതുപർണ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ, അമ്മ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരുടെ വലിയ പിന്തുണയും സഹായവുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. അധ്യാപകർ തനിക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാലാം സ്ഥാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രായത്തട്ടിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ പുറത്തായപ്പോൾ താൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. അതിപ്പോൾ സീനിയർ ആയപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും പൊരുതി ജയിക്കുമെന്ന് ഋതുപർണ വ്യക്തമാക്കി.
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അതേസമയം, ആൺകുട്ടികളുടെ ജൂനിയർ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ 11.02 സെക്കൻഡിൽ ഓടി ആലപ്പുഴ എച്ച്എസ്എസിലെ മിലൻ ജോർജ് ഒന്നാമതെത്തി. പെൺകുട്ടികളുടെ ജൂനിയർ 100 മീറ്ററിൽ 12.29 സെക്കൻഡിൽ ഓടി തിരുവനന്തപുരം ജിവി രാജയിലെ ജിൽഷ ജിനിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
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