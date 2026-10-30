വേഗരാജാവും ഹർഡിൽസ് റാണിയും; ഒരേ ദിവസം രണ്ട് ചരിത്രം തിരുത്തി സാംജി സാറിൻ്റെ കുട്ടികൾ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ വീണ്ടും മീറ്റ് റെക്കോഡ്. 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ആലപ്പുഴയുടെ അനാമിക അജേഷ് റെക്കാഡോടെ സ്വർണം നേടി
Published : October 30, 2026 at 6:11 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അത്ലറ്റിക് കോച്ച് കെ ആർ സാംജിക്ക് 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയും എൻഐറ്റിയിലെ ട്രാക്കും മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. തന്റെ പരിശീലനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ ആൺ പെൺ വിഭാഗങ്ങളിൽ റെക്കോഡ് തിരുത്തിയതിന്റെ മധുരമുള്ള എക്കാലത്തെയും ഓർമ.
2011-ലെ കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ 6.70 ഓടി മീറ്റ് റെക്കോർഡ് നേടിയ ജിജിൻ വിജയന്റെ റെക്കോഡ് തകർന്നപ്പോൾ സാംജി സാർ ആഹ്ലാദിച്ചു. സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ മീറ്റ് റെക്കോഡോടെയാണ് ആലപ്പുഴയുടെ ടി എം അതുൽ വേഗരാജാവായത്. 10.63 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയാണ് സ്വർണം നേടിയത്. ആലപ്പുഴ ചാരമംഗലം ഗവ. ഡി വി എച്ച്എസ്എസിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് അതുൽ. ആ ഹരത്തിന്റെ ആരവം അടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അടുത്ത വിജയം ശിഷ്യ കൊണ്ടുവന്നു.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ വീണ്ടും മീറ്റ് റെക്കോർഡ്. 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ആലപ്പുഴയുടെ അനാമിക അജേഷ് റെക്കോഡോടെ സ്വർണം നേടി. 2018 ൽ കോഴിക്കോട് പുല്ലൂരാംപാറയുടെ അപർണ റോയ് തീർത്ത 13.85 സെക്കൻഡ് സമയം അനാമിക 13.69 ആക്കി തിരുത്തി. 'വിജയം നേടാനായതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പരിശീലകനായ സാംജി സാർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സാറിന്റെ കൂടെ കഠിന പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വിജയം. 7,9 സമയമൊക്കെ വരെ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ അത് മറികടന്ന് റെക്കോഡ് തിരുത്തി എഴുതാൻ സാധിച്ചു,' പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയായി കായികതാരം അനാമിക പറഞ്ഞു.
സാംജി സാറിന് വീണ്ടും സന്തോഷിച്ചിരി
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കായിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന കായിക പരിശീലകനാണ് കെ.ആർ. സാംജി. വടകര സ്വദേശിയായ എം.കെ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയിലാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ പഠനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. 2003-ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബി.പി.എഡും, തുടർന്ന് എം.പി.എഡും പാസായി. പിന്നീട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബാംഗ്ലൂരിൽ എൻ.ഐ.എസ്. ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്പോർട്സ് കോച്ചിങ് പൂർത്തിയാക്കി.
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കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവിടെത്തന്നെ ലെക്ചററായി ജോലി ചെയ്ത അദ്ദേഹം, പിന്നീട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ അത്ലറ്റിക്സ് കോച്ചായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 2009 മുതൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ കീഴിൽ കോച്ചായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. നാല് വർഷം മുൻപ് ആലപ്പുഴ പ്രീതികുളങ്ങരയിൽ അന്തരിച്ച കലവൂർ എൻ. ഗോപിനാഥിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി തോമസ് ഐസക് എം.എൽ.എ. ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേഡിയമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ റീജിയണൽ കോച്ചിങ് സെന്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായി കൃത്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ റെഗുലർ പരിശീലനത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപതോളം പേർ ഇവിടെ പരിശീലനം നേടുന്നു. രാവിലെ 6:30 മുതൽ 8:30 വരെയും, വൈകുന്നേരം 4:30 മുതൽ 6:30 വരെയുമാണ് പരിശീലന സമയം. സാംജിയുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടിയ അതുൽ, അനാമിക തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾ കായിക രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ വെക്കേഷൻ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലൂടെയാണ് അതുൽ കായിക രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. പെൻ്റാത്ലൺ മത്സരത്തിൽ വെങ്കല മെഡലും, സംസ്ഥാന മീറ്റിൽ റെക്കോഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സ്വർണ മെഡലും നേടി. ദേശീയ മീറ്റിലും വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 100 മീറ്റർ, 200 മീറ്റർ വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ജൂനിയർ നാഷണലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും, കായികരംഗത്ത് സജീവമായി തുടർന്നു.
പ്രീതികുളങ്ങര സ്റ്റേഡിയത്തിലെ റീജിയണൽ കോച്ചിങ് സെന്റർ സ്ഥാപിതമായ നാൾ മുതൽ സാംജിയുടെ കീഴിൽ പരിശീലിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അനാമിക. അണ്ടർ-16 കാറ്റഗറിയിലും അണ്ടർ-18 കാറ്റഗറിയിലുമുള്ള വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ റെക്കോഡുകളോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സ്വർണ മെഡലുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ മീറ്റുകളിലും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോച്ചിങ്ങിലെ വിജയരഹസ്യം
കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പൂർണ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒപ്പമുണ്ടാകുക എന്നതാണ് തന്റെ വിജയമെന്ന് സാംജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'ഇത്രയും വലിയ വിജയം നേടാനായതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കുട്ടികൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്നതും, മികച്ച ഒരു കൂട്ടായ്മയും രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയടക്കം വലിയ പിന്തുണയും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്,' സാംജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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