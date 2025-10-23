റെക്കോഡ് പ്രകടനങ്ങളുമായി കായികമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനം: 37 വർഷത്തെ റെക്കോഡ് തകർത്ത് അതുൽ ടിഎം
സീനിയർ ബോയ്സിൽ നിവേദ് കൃഷ്ണ സ്വർണം നേടി. ആദ്യമായി കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള അത്ലറ്റുകൾ സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.
October 23, 2025
തിരുവനന്തപുരം: 65-ാമത് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 100 മീറ്റർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടി. ജൂനിയർ ഗേൾസ്, ജൂനിയർ ബോയ്സ്, സീനിയർ ഗേൾസ്, സീനിയർ ബോയ്സ്, സബ് ജൂനിയർ ഗേൾസ്, സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ആദ്യ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി ദേവനന്ദന വിജയപരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടപ്പോൾ, കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലെയും വിജയികൾ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്.
സബ് ജൂനിയർ ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ദേവപ്രിയ ഷൈബു 12.69 സെക്കൻഡ്സിൽ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കി. സീനിയർ ഗേൾസിൽ മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ആദിത്യ അജി 12.11 സെക്കൻഡ്സിലാണ് സ്വർണം നേടിയത്. കായികമേളയുടെ ആവേശം അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടത്.
ജൂനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിലെ റെക്കോഡ് നേട്ടം
ജൂനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ആലപ്പുഴയുടെ അതുൽ ടിഎം 100 മീറ്റർ 10.81 സെക്കൻഡ്സിൽ ഓടിത്തീർത്ത് 37 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡ് തകർത്ത് ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ചു. 1988ൽ കോട്ടയത്തിൻ്റെ എംബി ശ്രീജിത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 10.90 സെക്കൻഡ് എന്ന റെക്കോഡാണ് അതുൽ തിരുത്തി കുറിച്ചത്; അതായത് അതുൽ ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള റെക്കോഡ് ആണ് തകർക്കപ്പെട്ടത്. തൻ്റെ പരിശീലകൻ്റെ കഠിനമായ നിർദേശങ്ങളും സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് ഈ വിജയത്തിനു പിന്നിലെന്ന് അതുൽ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി.
ദേവനന്ദനയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കോച്ചും കൂട്ടുകാരും നൽകിയ പിന്തുണയാണെന്നും വലിയ സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവസാന ലാപ്പിൽ അതിശക്തമായ ഫിനിഷിങ് നൽകിയാണ് വിജയത്തിലെത്തിയതെന്നും മത്സരശേഷം പ്രതികരണം വന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ യുവ അത്ലറ്റുകൾക്ക് പ്രചോദനമായി മാറുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് അത്ലറ്റുകളുടെ അർപ്പണബോധത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലമായി കണ്ടതെന്നു കായിക മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവിച്ചു.
സീനിയർ ബോയ്സ് വിജയിയും നിരാശയും
സീനിയർ ബോയ്സിൽ പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ജെ നിവേദ് കൃഷ്ണ 10.79 സെക്കൻഡ്സിലാണ് സ്വർണം നേടിയത്. രണ്ടു മാസം മുൻപുണ്ടായ പരിക്ക് കാരണമാണ് തൻ്റെ സ്വന്തം റെക്കോഡ് ആയ 10.75 സെക്കൻഡ് തിരുത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് എന്ന നിരാശ നിവേദിനുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പരിക്ക് മാറിയശേഷം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന 200 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ തീർച്ചയായും റെക്കോർഡ് താൻ തകർക്കുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസം നിവേദ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കായിക ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നിവേദിൻ്റെ അടുത്ത പ്രകടനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള കായിക പ്രതിഭകൾ
സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിലെ വിജയികളാണ് ഈ വർഷത്തെ 100 മീറ്റർ ഫൈനലിനെ ചരിത്രപരമാക്കിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാകാം കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള രണ്ടു കായികപ്രതിഭകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കായിക പ്രേമവുമായി കേരളത്തിലെത്തി കോഴിക്കോടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്വർണം നേടിയ സഞ്ജയും യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിലെ മോഡൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് വെള്ളി നേടിയ സ്വനിക് ജോഷ്വായുമാണ് കേരള കായികമേളയുടെ അതിരുകൾ വികസിപ്പിച്ചത്.
