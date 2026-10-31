ട്രാക്കിൽ തീപാറും പോരാട്ടം; സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം മുന്നിൽ
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ 117.5 പവൻ തൂക്കമുള്ള സ്വർണക്കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നുമെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് കായികതാരങ്ങളാണ് മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്
Published : October 31, 2026 at 10:22 AM IST
കോഴിക്കോട്: 68-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള കോഴിക്കോട്ട് ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ നാലാം ദിനവും ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ അഞ്ചാം ദിനവും പിന്നിടുമ്പോൾ കായികപ്രതിഭകൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഓരോ പോയിൻ്റിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് ട്രാക്കുകളിൽ നടക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ 117.5 പവൻ തൂക്കമുള്ള സ്വർണക്കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നുമെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് കായികതാരങ്ങളാണ് മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത മികവിനൊപ്പം ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടവും മേളയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. അഞ്ചാം ദിനത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഓവറോൾ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. മേളയുടെ ആദ്യ അഞ്ച് ദിനങ്ങളിൽ അഞ്ച് മീറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ പിറന്നു. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലൂടെ സ്വർണക്കപ്പിലേക്കുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് താരങ്ങൾ.
കരഘോഷവുമായി ഗാലറികൾ
കൗമാരക്കരുത്തിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ നേരിൽ കാണാൻ എൻഐടിയിലെ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലെ ഗാലറികളിലേക്ക് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി ഒഴുകിയെത്തിയത് ആയിരങ്ങളാണ്. ആർപ്പുവിളികളിലൂടെയും കൈയടികളിലൂടെയും കാണികൾ കായികപ്രതിഭകളുടെ ആവേശം വാനോളമുയർത്തി. പ്രധാന വേദിയായ എൻഐടിക്ക് പുറമെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലുള്ള വേദികളിലും സമാനമായ ആവേശമാണ് അലയടിച്ചത്. എൻഐടി മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലും കൗമാരതാരങ്ങൾ മികവ് തെളിയിച്ചു. റേസ് വാക്ക്, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓട്ടമത്സരങ്ങൾ, ജംപ്, ത്രോ ഇനങ്ങൾ, റിലേ എന്നിവ മത്സരങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്നു. കൊടിയത്തൂർ പിടിഎംഎച്ച്എസ്എസിൽ കരാട്ടെ, വാദി റഹ്മ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൻ, ദേവഗിരി സെൻ്റ് ജോസഫ് കോളജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബാഡ്മിൻ്റൻ മത്സരങ്ങളും നടന്നു.
ഓവറോൾ നേടാൻ തിരുവനന്തപുരം
മത്സരങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ 2004.3 പോയിൻ്റുമായി തിരുവനന്തപുരമാണ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. തൃശൂർ 951.3 പോയിൻ്റുമായി രണ്ടാമതും 887.3 പോയിൻ്റുമായി മലപ്പുറവും ഇഞ്ചോടിച്ച് പോരാട്ടത്തിലാണ്. കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.
അത്ലറ്റിക്സിൽ മലപ്പുറം മുന്നിൽ
അത്ലറ്റിക്സിൽ മികച്ച ജില്ലയായി 168.333 പോയിൻ്റോടെ മലപ്പുറമാണ് നിലവിൽ മുന്നിൽ. 128.5 പോയിൻ്റുമായി പാലക്കാട് രണ്ടാമതും 88 പോയിൻ്റോടെ തിരുവനന്തപുരവും 76 പോയിൻ്റുമായി ആലപ്പുഴയും ശക്തമായ പോരാട്ടത്തോടെ പിന്നിലുണ്ട്. 62 പോയിൻ്റുമായി ആതിഥേയരായ കോഴിക്കോട് ജില്ല മികച്ച പ്രകടനവുമായി മുന്നേറുകയാണ്. സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള അത്ലറ്റിക്സ് പോരാട്ടത്തിൽ 71 പോയിൻ്റോടെ മലപ്പുറം കടകശേരി ഐഡിയൽ ഇഎച്ച്എസ്എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വിഎംഎച്ച്എസ്എസ് വടവന്നൂരും കെഎച്ച്എംഎച്ച്എസ് അലത്തിയൂരും യഥാക്രമം 34, 30 പോയിൻ്റുകളോടെ അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മത്സരമുയർത്തുന്നുണ്ട്.
അഞ്ച് ദിനം അഞ്ച് റെക്കോർഡ്
ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ആദ്യ അഞ്ച് ദിനങ്ങളിൽ അഞ്ച് മീറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ പിറന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് അഞ്ചാമത്തെ മീറ്റ് റെക്കോർഡ് പിറന്നത്. 400 മീറ്റർ ജൂനിയർ വിഭാഗം ഹർഡിൽസിൽ ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ ശ്രീഹരി കാരിക്കാനാണ് 2025ൽ നേടിയ സ്വന്തം റെക്കോർഡ് 52.44 സെക്കൻഡിൽ മറികടന്ന് പുതിയ മീറ്റ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. സീനിയർ ഗേൾസ് 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അനാമിക അജേഷ് 13.69 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. 2018ൽ അപർണ റോയ് സ്ഥാപിച്ച 13.85 സെക്കൻഡിൻ്റെ മീറ്റ് റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്. ജൂനിയർ ബോയ്സ് ലോങ്ജംപിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിഷ്ണു യാദവ് 7.31 മീറ്റർ ചാടി റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. 2017ൽ കെ എം ശ്രീകാന്ത് കുറിച്ച 7.05 മീറ്റർ മീറ്റ് റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്. സീനിയർ ബോയ്സ് 100 മീറ്ററിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അതുൽ ടി എം 10.63 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തി പുതിയ റെക്കോർഡിട്ടു. 2011ൽ ജിജിൻ വിജയൻ സ്ഥാപിച്ച 10.70 സെക്കൻഡാണ് മറികടന്നത്. ജൂനിയർ 400 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീഹരി കരിക്കൻ 47.84 സെക്കൻഡിൽ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. 2017ൽ അഭിഷേക് മാത്യു കുറിച്ച 48.88 സെക്കൻഡിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് തിരുത്തിയത്.
കായികമേള ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തത്സമയം എത്തിച്ച് കൈറ്റ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ മത്സരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് തത്സമയം എത്തിക്കുന്നതിൽ കൈറ്റിൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സംവിധാനവും ശ്രദ്ധേയമായി. മേളയുടെ വിവിധ വേദികളിൽ അരങ്ങേറിയ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിലൂടെ കായികപ്രേമികൾക്ക് മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം വീക്ഷിക്കാനും കൗമാരതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അടുത്തറിയാനും അവസരമൊരുങ്ങി.
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മത്സരവേദികളിലെ ആവേശവും വിജയനിമിഷങ്ങളും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാൻ കൈറ്റിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. നേരിട്ട് മേളയിലെത്താൻ കഴിയാത്തവർക്കും മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ അവസരമൊരുക്കിയ കൈറ്റിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഇടപെടൽ കായികമേളയുടെ ജനകീയത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറെ പങ്കുവഹിച്ചു.
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