ലോങ് ജംപ് കുടുംബം: മകൾക്ക് റോൾ മോഡലായി അമ്മ, ട്രാക്കിലെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് താരം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ 4 x 100 റിലേയിൽ ആലപ്പുഴ ടീം ജേതാക്കളായപ്പോൾ ഓട്ടത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ജൂലി പോളായിരുന്നു
Published : October 30, 2026 at 9:53 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ട്രാക്കിൽ തീപ്പൊരി പാറിച്ച് ആലപ്പുഴയുടെ സുവർണക്കുതിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത് വെറുമൊരു പെൺകുട്ടിയല്ല, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രാജ്യത്തിനായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ സാക്ഷാൽ ജെറ്റി സി ജോസഫിൻ്റെ മകൾ ജൂലി പോളാണ്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ റിലേയിൽ സ്വർണം കൊയ്ത ജൂലിയുടെ സിരകളിലോടുന്നത് തലമുറകളായി കൈമാറിക്കിട്ടിയ കായികക്കുതിപ്പിൻ്റെ വീര്യമാണ്. അമ്മയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ട്രാക്കിലിറങ്ങിയ ഈ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയുടെയും ആ കായിക കുടുംബത്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ കായികകേരളം ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ 4 x 100 റിലേയിൽ ആലപ്പുഴ ടീം ജേതാക്കളായപ്പോൾ ഓട്ടത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ജൂലി പോളായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ഗവൺമെൻ്റ് മുഹമ്മദൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയായ ജൂലിയുടെ റോൾ മോഡൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലോങ് ജംപിലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ അമ്മ ജെറ്റി സി ജോസഫാണ്. ഇതൊരു കായിക കുടുംബം കൂടിയാണ്. സഹോദരൻ ജോയൽ പോൾ മികച്ചൊരു ഓട്ടക്കാരനാണ്. അമ്മയുടെ അച്ഛൻ സി ടി ജോസഫ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ലോങ് ജംപിൽ മത്സരിച്ച കായിക താരവുമാണ്.
ജെറ്റി ജോസഫിൻ്റെ സുവർണ കാലം
10-ാം വയസ്സിലാണ് താൻ കായികരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നതെന്ന് ജെറ്റി ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇനങ്ങളിലും താൻ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്കൂൾ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഇതേ നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. എട്ട്, ഒൻപത്, 10 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ നാഷണൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. അക്കാലത്ത് പ്രീ-ഡിഗ്രി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമായിരുന്നു സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോങ് ജംപിൽ റെക്കോഡോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് വർഷവും സ്വർണ മെഡൽ നേടി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നാഷണൽ മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ജു ബോബി ജോർജിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളി മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. 2004ൽ ജി വി രാജ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചുവെന്നും ജെറ്റി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ 2004ലെ സാഫ് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ മെഡലും, 1999ൽ മണിപ്പൂർ നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ മെഡലും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡലും സ്വന്തമാക്കി.
ഇവരുടെ മകനും സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ താരമാണ് ജോയൽ. ഭർത്താവിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പൂർണ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. മകളുടെ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോങ് ജംപ് പരിശീലനത്തിനൊപ്പം പോകാറുണ്ടെന്നും, റണ്ണിങ് പ്രാക്ടീസ് റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സ്മാൻ പ്രജീഷിൻ്റെ കീഴിലാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞ് 2006ൽ താൻ വിവാഹശേഷം ട്രാക്കിനോട് വിട പറയുകയായിരുന്നെന്ന് ജെറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി. അന്നത്തെ സ്കൂൾ മീറ്റുകളേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റുകൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും കാണുമ്പോൾ പഴയ ഓർമകളും മത്സരങ്ങളും മനസ്സിൽ വരികയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, അമ്മയെപ്പോലെ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഏറെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ജൂലി പോൾ പറയുന്നു. അമ്മതന്നെയാണ് അടിപൊളി. വരും വർഷങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തനിക്ക് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഇടത്തും വലത്തും അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചത് എന്നും ജൂലി പോൾ പറഞ്ഞു.
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മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കായികതാരങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്തുണയും ജോലിയും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലും കുട്ടികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകളും ജോലിയും പോലുള്ള കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും വലിയ രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്നും, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കായിക രംഗത്തിന് കൂടുതൽ ഉണർവേകുമെന്നും ജെറ്റി സി ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മക്കൾ സ്പോർട്സിൽ ഇറങ്ങുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് ജൂലിയുടെ പിതാവ് പോളും പറഞ്ഞു. എം ജി കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് ഹെഡ് ആയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം. എൽഐസി ജീവനക്കാരിയാണ് ജെറ്റി സി ജോസഫ്.
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