സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ പ്രായത്തട്ടിപ്പ് തെളിഞ്ഞു;സ്വർണം നേടിയ താരം എല്ല് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടു
കോട്ടയം കോരുത്തോട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് ഈ താരം. ഇയാൾ 400 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു.
Published : October 28, 2026 at 8:29 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സബ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 400 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയ യുപി സ്വദേശിയായ താരം പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന ബോൺ (എല്ല്) ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. കോട്ടയം കോരുത്തോട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് ഈ താരം. ഇയാൾ 400 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു.
മത്സരാർത്ഥിക്കെതിരെ ജില്ലാതലത്തിൽ തന്നെ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും മത്സരിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ പരാതികളെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ബോൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരഘടനാ പ്രകാരം 15 വയസിനും 18 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയുടേതാണ് ഇതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, താരം 15നും 18നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു.
ഈ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 100 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് യോഗ്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തും. താരം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നേരത്തെ ഈ കുട്ടി സ്വർണം നേടിയ 400 മീറ്ററിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നാലാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച പുറത്തായ മത്സരാർത്ഥി കയറിവരും. ഇത്തരമൊരു ശക്തമായ നടപടി എടുത്തതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, ഇതുപോലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇനിയുണ്ടാകരുതെന്നും പരാതിക്കാരിയായ ഷിബി മാത്യു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മുൻ വർഷങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രായത്തട്ടിപ്പിലൂടെ കുട്ടികൾ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അന്ന് കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നതാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ജില്ലാതലത്തിൽ തന്നെ ആധാർ കാർഡുകൾ സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അധികൃതർ അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കാതെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഷിബി മാത്യു കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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