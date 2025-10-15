കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ; ചെസില് ദേശീയതലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി സഹോദരിമാര്, വുഷൂ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കൊല്ലത്തിന് വെങ്കല മെഡല്
ഇക്കുറി സ്കൂള് ഗെയിംസ് ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയില്.
തൃശൂര്: 66 മത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ചെസില് പെണ്കൂട്ടികളുടെ ജൂനിയര്, സബ്ജൂനിയര് വിഭാഗങ്ങളില് കൊല്ലം തേവലക്കര ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ സഹോദരിമാര് വിജയിച്ച് ദേശീയതലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ജൂനിയര് വിഭാഗത്തില് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിനി പൗര്ണമി എസ് ഡി ദേശീയതലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയപ്പോള് സബ്ജൂനിയര് വിഭാഗത്തില് ആറാം ക്ലാസുകാരി ജാനകി എസ് ഡി ചാമ്പ്യനായി ദേശീയതലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
വുഷൂ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 56 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില് കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് വെങ്കല മെഡല് ലഭിച്ചു. ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മേളയില് പങ്കെടുത്ത സല്മാന് ഇബ്രാഹിമാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചവറ കോയിവിള അയ്യൻകോയിക്കൽ ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആണ്.
തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ തെക്കോളിൽ ഹൗസിൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി- സുഹർബാൻ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. കരാട്ടയിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈനാഗപ്പള്ളി എക്സ്ട്രീം ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ ചീഫ് കോച്ച് ജി. ഗോപകുമാറിന്റെയും തൽഹത്തിന്റെയും ശിക്ഷണത്തിൽ അഞ്ചുവർഷമായി പരിശീലനം നടത്തുന്നു.
തിങ്കളും ചൊവ്വയും തൃശൂര് സെന്റ് ജോസഫ് സിജി എച്ച്എസ്എസില് വച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാന സ്കൂള് ഗെയിംസിലെ ഗ്രൂപ്പ് 3,4 മത്സരങ്ങള് അരങ്ങേറിയത്. ഗ്രൂപ്പ് 1, 2 മത്സരങ്ങള് നേരത്തെ കണ്ണൂര്, കൊല്ലം ജില്ലകളില് പൂര്ത്തിയായിരുന്നു. ഈ മത്സരങ്ങളുടെ ദേശീയ മത്സരം സ്കൂള് ഒളിമ്പിക്സിന് മുമ്പ് നടത്താന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവ നേരത്തെ നടത്തേണ്ടി വന്നത്. ഇക്കുറി ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിലാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂള് ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള് ക്ടോബർ 22 മുതൽ 28 വരെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ അരങ്ങേറും. കായികമേളയുടെ സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതോടെ കേരള സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിനെ വരവേൽക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം പൂർണസജ്ജമായി. ശിക്ഷക് സദനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കായികമേളകളിലൊന്നായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് വലിയ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാനുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. മത്സരങ്ങളിലെ ജയപരാജയങ്ങൾ കുട്ടികളെ മാനസികമായി കരുത്തരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ഈ വർഷത്തെ കായികമേളയുടെ മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ഒരു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി. മേളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് ഈ വർഷം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണക്കപ്പ് സമ്മാനിക്കും. ഈ പ്രഖ്യാപനം കായികതാരങ്ങൾക്കും ജില്ലകൾക്കും വലിയ ആവേശമാണ് പകര്ന്നിട്ടുള്ളത്.