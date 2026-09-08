പൊലീസ് കായിക മേളയ്ക്ക് ട്രാക്കുണര്ന്നു: മത്സരങ്ങള് പുരോഗമിക്കുന്നു, ആദ്യ ദിനം ആര്ബിക്ക് മുന്നേറ്റം
പൊലീസ് സേനയുടെ വിവിധ ബെറ്റാലിയനുകള് പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് മികച്ച നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ത്യ റിസേര്വ്ഡ് ബറ്റാലിയന് 36 പോയിൻ്റുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു
Published : September 8, 2026 at 7:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യെസ് ടു സ്പോര്ട്സ്, നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന സന്ദേശമുയര്ത്തി 47-ാമത് കേരള പൊലീസ് സ്റ്റേറ്റ് അത്ലറ്റിക്സ് ആന്ഡ് ഗെയിംസ് മീറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖര് നായര് സ്റ്റേഡിയത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലുമായി വിവിധ കായിക ഇനങ്ങള് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. ചന്ദ്രശേഖരന്നായര് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് ജില്ലകളില് നിന്നുള്ളവരും സ്പെഷ്യല് യൂണിറ്റില് നിന്നുള്ളവരുമായ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങളാണ് സെപ്റ്റംബര് 10 വരെ നീളുന്ന മീറ്റില് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
പൊലീസ് സേനയുടെ വിവിധ ബെറ്റാലിയനുകള് പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് മികച്ച നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ത്യ റിസേര്വ്ഡ് ബറ്റാലിയന് 36 പോയിൻ്റുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒരു പോയിൻ്റ് വ്യത്യാസത്തില് കേരള ആംഡ് വുമണ് പൊലീസ് ബറ്റാലിയന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തില് തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യ റിസര്വ്ഡ് ബറ്റാലിയന് വനിതാ വിഭാഗം ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന സവിശേഷത കൂടി ഇക്കൊല്ലാത്തെ കേരള പൊലീസ് കായികമേളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
രാവിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രൗണ്ടില് നടന്ന ഷോട്ട്പുട്ട് മത്സരയിനത്തില് ഐആര്ബി താരം ആശ അബ്രഹാം (8.17 മീറ്റര്) ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. 5000 മീറ്റര് പുരുഷ വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്പെഷ്യല് ഓപ്പറേഷന് ഗ്രൂപ്പ് ഷിബില് അഹമ്മദിനും 5000 മീറ്റര് വനിതാ വിഭാഗം കേരള ആംഡ് വനിതാ ബറ്റാലിയന് അംഗം ശ്വേത എന്, സ്വന്തമാക്കി. ലോങ്ങ് ജമ്പ് വനിതാ വിഭാഗത്തില് എംഎസ്പിയിലെ രമ്യ രാജന് (5.21) മീറ്റര് ഉയരത്തില് സ്വര്ണം സ്വന്തമാക്കി. 100 മീറ്റര് സീനിയര് വനിതാ വിഭാഗം സിനി മോള് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ലോങ്ങ് ജംമ്പ് പുരുഷ വിഭാഗം മലബാര് സ്പെഷ്യല് പൊലീസ് 400 മീറ്ററില് അര്ജുന് 0.17 സെക്കന്ഡ് വ്യത്യാസത്തില് മുന്കാല റെക്കോര്ഡ് തകര്ക്കാന് സാധിക്കാതെ സ്വര്ണം കരസ്ഥമാക്കി .
100 മീറ്റര് സൂപ്പര് സീനിയര് വനിതാ വിഭാഗം കോഴിക്കോട് റൂറല് സതി ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. പുരുഷ വിഭാഗം ഷോട്ട്പുട്ട് മത്സരത്തില് കണ്ണൂര് സിറ്റി ഡാന്സാഫ് സേനാംഗം അബ്ദുള് നിഷാദ് 11.24 മീറ്റര് ഒന്നാം സ്ഥാനവും സൂപ്പര് സീനിയര് വനിതാ വിഭാഗം മത്സരത്തില് ബിജി കെ പി ഒന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. സീനിയര് വനിതാ വിഭാഗം ഷോട്പുട് മത്സരത്തില് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച്, രാജി കൃഷ്ണന് (7.15 മീറ്റര്) ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളില് ഫുട്ബോള് മത്സരങ്ങള് മലപ്പുറത്തും വോളിബോള്-പത്തനംതിട്ട, ബാസ്ക്കറ്റ് ബോള്- തൃശൂര് സിറ്റി, ക്രിക്കറ്റ്- കൊച്ചി സിറ്റി, പവര് ലിഫ്റ്റിംഗ്, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരങ്ങള് കോഴിക്കോട് സിറ്റി, കബഡി മത്സരങ്ങള് കൊല്ലം സിറ്റിയിലും ബാഡ്മിൻ്റണ് പാലക്കാടും ബോഡി ബില്ഡിംഗ് മത്സരങ്ങള് ഇടുക്കിയിലും നീന്തല് മത്സരങ്ങള് കേരള പൊലീസ് അക്കാദമയിലുമായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള പൊലീസിലെ ദേശീയ അന്തര്ദേശീയ താരങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ രണ്ടായിരത്തോളം പേര് പൊലീസ് കായികമേളയില് പങ്കെടുക്കും.
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