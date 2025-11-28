കേരളത്തിന്റെ ബാറ്റിങ്നിരയൊടിച്ച് റെയിൽവേസ്: മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് 32 റൺസിൻ്റെ ദയനീയ തോൽവി
Published : November 28, 2025 at 3:29 PM IST
ലഖ്നൗ: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്വൻ്റി 20 ടൂർണ്ണമെൻ്റിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിനു തോൽവി. റെയിൽവേസ് 32 റൺസിന് കേരളത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത റെയിൽവേസ് 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 149 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 117 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അടൽ ബിഹാരി റായ്, രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ശിവം ചൗധരി, ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ ആകാശ് പാണ്ഡെ, രാജ് ചൗധരി, കാൺ ശർമ എന്നിവരാണ് കേരളത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത്.
ടോസ് നേടിയ കേരളം റെയിൽവേസിനെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനയക്കുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണർമാരായ ശിവം ചൗധരിയും അക്ഷത് പാണ്ഡെയും ചേർന്ന് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമാണ് റെയിൽവേസിന് നല്കിയത്. എന്നാൽ ഇരുവരെയും ഷറഫുദ്ദീൻ പുറത്താക്കി.
ശിവം ചൗധരി 24ഉം അക്ഷത് പാണ്ഡെ പത്തും റൺസ് നേടി. മധ്യനിരയിൽ രവി സിങ്ങിൻ്റെയും നവനീത് വിർക്കിൻ്റെയും പ്രകടനമാണ് റെയിൽവേസിൻ്റെ സ്കോർ 149ൽ എത്തിച്ചത്. നവനീത് 32ഉം രവി സിങ് 25ഉം റൺസെടുത്തു. ഇരുവരുടേതുമുൾപ്പടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ കെ എം ആസിഫിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് കേരള ബൗളിങ് നിരയിൽ ശ്രദ്ധേയമായത്. അഖിൽ സ്കറിയയും ഷറഫുദ്ദീനും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാനായില്ല. ബാറ്റിങ് നിര ഒന്നാകെ തകർത്തടിഞ്ഞത് കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. 19 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ഇടയ്ക്ക് അഖിലും സൽമാൻ നിസാറും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്കി.
എന്നാൽ അതും ഏറെ നീണ്ടു നിന്നില്ല. സൽമാൻ നിസാർ 18ഉം അഖിൽ സ്കറിയ 16ഉം അഹ്മദ് ഇമ്രാൻ 12 റൺസും നേടി. മറ്റുള്ളവർ രണ്ടക്കം കാണാതെ മടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്കിത് ശർമ്മ 15 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷയെ കേരളം 10 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 121 റണ്സുമായി പുറത്താവാതെ നിന്ന രോഹന് കുന്നുമ്മലും 51 റണ്സെടുത്ത സഞ്ജു സാംസണുമാണ് കേരളത്തിനു ജയം സമ്മാനിച്ചത്. 30നു ഛത്തീസ്ഗഡിനെതിരെയാണ് കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.
