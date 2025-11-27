ETV Bharat / sports

അണ്ടർ 23 വനിതാ ടി20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് അടിപതറി; ഗുജറാത്തിനോട് ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോറ്റു

വനിതാ ട്വൻ്റി 20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് ഗുജറാത്തിനോട് തോൽവി.

U-23 Women's Twenty20 Championship
U-23 Women's Twenty20 Championship (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വിജയവാഡ: അണ്ടർ 23 വനിതാ ട്വൻ്റി 20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തെ വീഴ്‌ത്തി ഗുജറാത്ത്. ഏഴ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൻ്റെ വിജയം. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത കേരളത്തിന് 20 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 101 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് 17.1 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിന് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഒരു റണ്ണെടുത്ത ശ്രദ്ധ സുമേഷിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ വൈഷ്‌ണ എം പിയും അനന്യ കെ പ്രദീപും ചേർന്ന് 39 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തെങ്കിലും തുടർന്നെത്തിയ ബാറ്റർമാ‍ർ നിരാശപ്പെടുത്തിയതാണ് കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. വൈഷ്‌ണ 31ഉം അനന്യ 14ഉം റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. പിന്നീട് ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയവരിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നജ്‌ലയും ഇസബെല്ലും മനസ്വിയും മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. നജ്‌ല 12ഉം മനസ്വി 15ഉം റൺസെടുത്തപ്പോൾ ഇസബെൽ 13 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഗുജറാത്തിന് വേണ്ടി ജിയ ജെയിനും പുഷ്ടി നഡ്കർണിയും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് 40 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി. എന്നാൽ ചാർലി സോളങ്കിയും സ്‌തുതു ജനിയും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസം വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള അപരാജിതമായ നാലാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 65 റൺസ് പിറന്നു.

ചാർലി 43ഉം സ്തുതി 26ഉം റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി സൂര്യ സുകുമാർ, ഇസബെൽ, ഐശ്വര്യ എ കെ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമത്സരങ്ങളിലും കേരളം ജയിച്ചിരുന്നു. ഝാർഖണ്ഡിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ നാല് വിക്കറ്റിനാണ് കേരളം ജയിച്ചത്. രണ്ടാം സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ വരെ നീണ്ടുനിന്ന മറ്റൊരു കളിയില്‍ സൗരാഷ്ട്രയ്‌ക്കെതിരെ കേരളാ ടീം ജയം സ്വന്തമാക്കി.

  1. Also Read: 2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറങ്ങി: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പില്‍, ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡറായി രോഹിത് ശര്‍മ
  2. Also Read: ജൂനിയർ പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്; പി.ആർ ശ്രീജേഷിന്‍റെ ചുണക്കുട്ടികള്‍ നാളെ ചിലിയെ നേരിടും

TAGGED:

KERALA WOMEN U 23 T20
KERALA WOMENS CRICKET TEAM
WOMEN U 23 T20 CRICKET
അണ്ടർ 23 വനിതാ ട്വൻ്റി 20
KERALA VS GUJARAT CRICKET

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.