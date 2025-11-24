ETV Bharat / sports

രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവര്‍ വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടം; അണ്ടർ 23 വനിതാ ടി20 ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ കേരളത്തിന് മിന്നും ജയം

സൗരാഷ്ട്രയ്‌ക്കെതിരെയാണ് കേരള വനിതകള്‍ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

Women's U-23 T20 Championship
Women's U-23 T20 Championship (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ണ്ടർ 23 ദേശീയ വനിതാ ട്വൻ്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ കേരളത്തിന് ജയം. അവസാനം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ത്രില്ലര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ സൗരാഷ്ട്രയ്‌ക്കെതിരെയാണ് കേരള വനിതകള്‍ അവിസ്‌മരണീയ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത സൗരാഷ്ട്ര 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 114 റൺസെടുത്തു. മറുപടിയില്‍ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 114 റൺസിൽ അവസാനിച്ചതോടെ കളി സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇരുടീമുകളും പത്ത് റൺസ് വീതം നേടി വീണ്ടും തുല്യത പാലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടു. എന്നാല്‍ രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവറിൽ സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. കേരളം അഞ്ചാം പന്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ കേരളം സൗരാഷ്ട്രയെ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ക്യാപ്റ്റൻ ഉമേശ്വരിയുടെ അർധസെഞ്ച്വറിയുടെ മികവിലാണ് സൗരാഷ്ട്ര 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 114 റൺസെടുത്തത്. ഉമേശ്വരി ജെത്വ 55ഉം ഷിഫ ഷെലറ്റ് 34ഉം റൺസെടുത്തു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി ശീതൾ രണ്ടും നജ്‌ല, നിയ നസ്നീൻ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ കേരളത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും ഇസബെല്ലിൻ്റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സ് തുണയായി. 38 റൺസെടുത്ത താരത്തിന്‍റെ മികവിൽ കേരളം ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 114 റൺസ് നേടി. ഇരു ടീമുകളും 114 റൺസ് വീതം നേടിയതോടെ മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 10 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ സൗരാഷ്ട്രയും ഒരു വിക്കറ്റിന് 10 റൺസെടുത്തു. തുടർന്ന് രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവർ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നാല് റൺസെടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.

  1. Also Read: കുതിച്ചുപൊങ്ങി റോണോ..! സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അല്‍ നസ്‌ര്‍ 4–1ന് അല്‍ ഖലീജിനെ വീഴ്‌ത്തി
  2. Also Read:ഏകദിന പരമ്പരയിലും ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍ പുറത്ത്, കെ.എൽ രാഹുൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും; ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചു

TAGGED:

KERALA VS SAURASHTRA CRICKET
SUPER OVER MATCH RESULT CRICKET
KERALA WOMENS CRICKET TEAM VICTORY
SAURASHTRA U 23 WOMENS CRICKET
KERALA WOMEN U 23 T20

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.