രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവര് വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടം; അണ്ടർ 23 വനിതാ ടി20 ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ കേരളത്തിന് മിന്നും ജയം
സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെയാണ് കേരള വനിതകള് ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : November 24, 2025 at 5:29 PM IST
അണ്ടർ 23 ദേശീയ വനിതാ ട്വൻ്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ കേരളത്തിന് ജയം. അവസാനം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ത്രില്ലര് പോരാട്ടത്തില് സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെയാണ് കേരള വനിതകള് അവിസ്മരണീയ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സൗരാഷ്ട്ര 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 114 റൺസെടുത്തു. മറുപടിയില് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 114 റൺസിൽ അവസാനിച്ചതോടെ കളി സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇരുടീമുകളും പത്ത് റൺസ് വീതം നേടി വീണ്ടും തുല്യത പാലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടു. എന്നാല് രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവറിൽ സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. കേരളം അഞ്ചാം പന്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. മത്സരത്തില് ടോസ് നേടിയ കേരളം സൗരാഷ്ട്രയെ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യാപ്റ്റൻ ഉമേശ്വരിയുടെ അർധസെഞ്ച്വറിയുടെ മികവിലാണ് സൗരാഷ്ട്ര 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 114 റൺസെടുത്തത്. ഉമേശ്വരി ജെത്വ 55ഉം ഷിഫ ഷെലറ്റ് 34ഉം റൺസെടുത്തു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി ശീതൾ രണ്ടും നജ്ല, നിയ നസ്നീൻ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
From a tense finish to a dramatic second Super Over, Kerala seals the win!— KCA (@KCAcricket) November 24, 2025
Isabel-38(32)#kca #keralacricket #u23 #womenscricket #t20 pic.twitter.com/wCntww84Z7
മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ കേരളത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും ഇസബെല്ലിൻ്റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സ് തുണയായി. 38 റൺസെടുത്ത താരത്തിന്റെ മികവിൽ കേരളം ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 114 റൺസ് നേടി. ഇരു ടീമുകളും 114 റൺസ് വീതം നേടിയതോടെ മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 10 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ സൗരാഷ്ട്രയും ഒരു വിക്കറ്റിന് 10 റൺസെടുത്തു. തുടർന്ന് രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവർ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നാല് റൺസെടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.