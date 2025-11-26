തകര്ത്താടി രോഹനും സഞ്ജുവും..! മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് ഒഡീഷക്കെതിരെ കേരളത്തിനു മിന്നും വിജയം
കേരളത്തിനായി നിധീഷ് എംഡി നാലുവിക്കറ്റും കെഎം ആസിഫ് രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
Published : November 26, 2025 at 5:46 PM IST
ലക്നൗ: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് ഒഡീഷക്കെതിരെ കേരളത്തിനു പത്ത് വിക്കറ്റ് ജയം. ലക്നൗവില് നടന്ന മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഒഡീഷ 176 റണ്സാണെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ കേരളം 16.3 ഓവറില് ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. 60 പന്തില് 121 റണ്സുമായി പുറത്താവാതെ നിന്ന രോഹന് കുന്നുമ്മലും 41 പന്തില് 51 റണ്സെടുത്ത സൂപ്പര് താരം സഞ്ജു സാംസണുമാണ് കേരളത്തിനു ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയില് ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണിങില് കളിക്കാന് താന് റെഡിയാണെന്നും സഞ്ജു ഇന്നത്തെ കളിയില് കാണിച്ചുതന്നു. രോഹൻ കുന്നുമ്മലാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ജയത്തോടെ കേരളത്തിനു നാലു പോയിന്റ് ലഭിച്ചു.
ടോസ് നേടിയ കേരള ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒഡീഷയ്ക്ക് വേണ്ടി 53 റണ്സെടുത്ത ബിപ്ലബ് സാമന്ത്രെ ടോപ് സ്കോററായി. 41 ബോളുകള് നേരിട്ട താരം അഞ്ചു ഫോറും ഒരു സിക്സറുമടിച്ചു. സംബിത് ബറാലാണ് (40) ഒഡീഷയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന സ്കോറര്. സ്വാസ്ഥിക് സമല് (20), ഗൗരവ് ചൗധരി (29) എന്നിവര് ഒന്നാം വിക്കറ്റില് ഒഡീഷയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നല്കി.
സുബ്രാന്ഷു സേനാപതി (15),പ്രയാഷ് കുമാര് (1), സൗരവ് ഗൗഡയെ (0) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഡീഷ താരങ്ങളുടെ സ്കോറുകള്. നാല് ഓവറിൽ 35 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നിധീഷ് എംഡി നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. കെഎം ആസിഫ് രണ്ട് വിക്കറ്റും അങ്കിത് ശര്മ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. സഞ്ജുവിന്റെ സഹോദരന് സാലി സാംസണ് മൂന്ന് ഓവര് എറിഞ്ഞെങ്കിലും വിക്കറ്റൊന്നും വീഴ്ത്താന് സാധിച്ചില്ല.
Kerala is all set for the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025/26, led by Sanju V Samson🏏 pic.twitter.com/o90f2rYU2K— KCA (@KCAcricket) November 23, 2025
ഇരുടീമുകളുടേയും താരങ്ങള്
കേരളാ ടീം: സഞ്ജു സാംസണ് (ക്യാപ്റ്റന് / വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), രോഹന് കുന്നുമ്മല്, വിഷ്ണു വിനോദ്, സാലി സാംസണ്, അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്, സല്മാന് നിസാര്, അബ്ദുള് ബാസിത്ത്, അങ്കിത് ശര്മ, അഖില് സ്കറിയ, കെ എം ആസിഫ്, എം ഡി നിധീഷ്.
ഒഡീഷ: ബിപ്ലബ് സാമന്ത്രെ (ക്യാപ്റ്റന്), സ്വസ്തിക് സമല്, ഗൗരവ് ചൗധരി, സുബ്രാന്ഷു സേനാപതി, പ്രയാഷ് സിംഗ്, സൗരവ് കെ ഗൗഡ (ക്യാപ്റ്റന്), രാജേഷ് മൊഹന്തി, സംബിത് ബറാല്, ബാദല് ബിസ്വാള്, പപ്പു റോയ്, വഗീഷ് ശര്മ.