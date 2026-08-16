കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസൺ 3; ടീം ലോഞ്ച് നാളെ, ആവേശം പകരാൻ സഞ്ജു സാംസൺ
കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈ മാസം 20 ന് മൂന്നാം സീസണിന് തുടക്കമാകും.
Published : August 16, 2026 at 12:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്രിക്കറ്റ് കാർണിവൽ കെസിഎൽ സീസൺ-3യുടെ ടീം ലോഞ്ച് നാളെ. തിരുവനന്തപുരത്തെ കോവളം ഹോട്ടൽ ലീല റാവിസിൽ വൈകുന്നേരം 5.30 ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടൂറിസം-സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി വിഷ്ണുനാഥും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും കെസിഎൽ ഐക്കണുമായ സഞ്ജു സാംസണും മുഖ്യാതിഥികളാകും.
കെസിഎൽ മൂന്നാം സീസണിലെ ആറ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളെയും ചടങ്ങിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കും. ടീം ക്യാപ്റ്റൻമാർ, പരിശീലകർ, മറ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തും. പ്രശസ്ത മെൻ്റലിസ്റ്റ് നിപിൻ നിരാവത്തിൻ്റെ മെൻ്റലിസം പ്രോഗ്രാമും അരങ്ങേറും.
കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈ മാസം 20 ന് മൂന്നാം സീസണിന് തുടക്കമാകും. 17 ദിവസം നീളുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ സെപ്തംബർ അഞ്ചിനാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ്, ഏരീസ് കൊല്ലം സെയ്ലേഴ്സ്, ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്, കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്, തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് എന്നീ ആറ് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
20-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസും തൃശൂർ ടൈറ്റൻസും തമ്മിലാണ് ആദ്യ പോരാട്ടം. അന്ന് രാത്രി 7.30-ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് ഏരീസ് കൊല്ലം സെയ്ലേഴ്സാണ് എതിരാളികൾ.
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അതേസമയം ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസണിലേക്കുള്ള കളിക്കാരുടെ ലേലം ജൂലൈ ആദ്യവാരം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരുന്നു. ലേലത്തിൽ വലിയ തുകകൾക്ക് താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ താരമായി മാറിയത് ഓൾറൗണ്ടർ സിബിൻ ഗിരീഷാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ബിഡ്ഡിങ്ങില് 11.80 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സിബിനെ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് തങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിലെത്തിച്ചത്.
മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങളിൽ കൃഷ്ണദേവനെ 11.20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, മുൻ കേരള ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബിയെ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് തന്നെ ടീമിലെടുത്തു. ലീഗിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ടീമുകളുമായാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ അണിനിരക്കുന്നത്. മുൻ സീസണുകളെ വെല്ലുന്ന കടുത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി മൂന്നാം പതിപ്പ് എത്തുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കായികപ്രേമികൾ.
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