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ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന് തുടക്കം: 33 മത്സരങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ

33 ടി20 മത്സരങ്ങളിലായി ആറ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമങ്ങൾ കെസിഎ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പങ്കുവെച്ചു

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 8:25 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. 33 ടി20 മത്സരങ്ങളിലായി ആറ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത്. ഹൈ-വോൾട്ടേജ് ടൂർണമെൻ്ൻ്റിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കും. മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമങ്ങൾ കെസിഎ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പങ്കുവെച്ചു.

ഈ സീസണിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസികളും ടീം കാപ്‌റ്റന്മാരും

ഈ മത്സരത്തിൽ ആറ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ കിരീടത്തിനായി മത്സരിക്കും. മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ നയിക്കുന്ന ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്, രോഹൻ എസ്. കുന്നുമ്മൽ ക്യാപ്റ്റനായ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ്, കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ സഞ്ജു സാംസൺ നയിക്കുന്ന കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്. അഖിൽ എം.എസ് ക്യാപ്റ്റനായ തൃശൂർ ക്യാപ്റ്റൻ ടൈറ്റൻസ്, കൃഷ്‌ണ പ്രസാദ് നയിക്കുന്ന തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ്, വത്സൽ ഗോവിന്ദ് നയിക്കുന്ന ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ് എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ അങ്കത്തിന് മാറ്റൊരുക്കുന്നത്.

ലീഗിന്‍റെ മൂന്നാം സീസണിലേക്കുള്ള കളിക്കാരുടെ ലേലം ജൂലൈ ആദ്യവാരം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരുന്നു. ലേലത്തിൽ വലിയ തുകകൾക്ക് താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ താരമായി മാറിയത് ഓൾറൗണ്ടർ സിബിൻ ഗിരീഷാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ബിഡ്ഡിങ്ങില്‍ 11.80 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സിബിനെ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് തങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിലെത്തിച്ചത്.

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ക്രിക്കറ്റിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആവേശങ്ങളും ദേശീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്നതിനായി കെസിഎ വിഭാവനം ചെയ്‌ത കെസിഎല്ലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസനെ ടൂർണമെൻ്റ് ഐക്കണായി നിയമിച്ചു. ഇത് ലീഗിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകകക്ക് ഗണ്യമായ ദൃശ്യതയും അന്തസ്സും നൽകി.

കഴിഞ്ഞ തവണ ടൂർണ്ണമെൻ്റിലുടനീളം കാഴ്ചവച്ച മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച്ചവെച്ച സഞ്ജു സാംസൻ്റെ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് കെസിഎൽ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്. ഫൈനലിൽ കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ 75 റൺസിന് തോൽപിച്ചാണ് കൊച്ചി, കെസിഎൽ രണ്ടാം സീസൻ്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായത്.

കെസിഎൽ സീസൺ 3 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 5 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ദി സ്പോർട്സ് ഹബ്ബിൽ നടക്കും. ഡബിൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ലീഗ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൂർണമെൻ്റ് നടക്കുന്നത്, സെപ്റ്റംബർ 5 നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിൽ നടക്കുന്നത്

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