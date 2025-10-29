ETV Bharat / sports

കരുത്തുറ്റ വിദേശ താരനിര..! സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോളില്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് നാളെ കളത്തില്‍; എതിരാളികള്‍ രാജസ്ഥാന്‍

നാളെ ഐ-ലീഗ് ടീമായ രാജസ്ഥാനെതിരായാണ് മഞ്ഞപ്പട യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.

Kerala Blasters
Kerala Blasters will face Rajasthan United tomorrow in the AIFF Super Cup (KBFC/x)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊച്ചി: എഐഎഫ്എഫ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്‍റില്‍ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് നാളെ കളത്തിലിറങ്ങും. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി, എസ്‌സി ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് നേരിടുന്നത്. ഒക്ടോബർ 30 ന് ഐ-ലീഗ് ടീമായ രാജസ്ഥാനെതിരായാണ് ഡേവിഡ് കറ്റാലയെന്ന സ്‌പാനിഷ് പരിശീലകന് കീഴില്‍ മഞ്ഞപ്പട യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. നവംബർ 3-ന് ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സിയുമായി മത്സരം നടക്കും. ഈ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കും ബാംബോലിം സ്റ്റേഡിയമാണ് വേദിയാകുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കരുത്തുറ്റ താരനിരയോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇത്തവണ ഇറങ്ങുന്നത്. പുതിയ താരങ്ങള്‍ ടീമിൽ ഇടം നേടിയതിൽ കാറ്റാല സംതൃപ്‌തനാണ്. ഈ മാസം 7ാം തീയ്യതി മുതൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോവയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ വരവറിയിക്കാനാവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴസ് ശ്രമിക്കുക. ടൂർണമെന്‍റിന് മുന്നോടിയായി ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രധാന കളിക്കാരിൽ ജുവാൻ റോഡ്രിഗസ്, ടിയാഗോ ആൽവസ്, കോൾഡോ ഒബിയേറ്റ, അമേ റണാവാഡെ , അർഷ് ഷെയ്ഖ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സൂപ്പർ കപ്പിൽ കളിപ്പിക്കുന്ന ടീമിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. 25 അംഗ ടീമില്‍ സന്ദീപ് സിങ്, മുഹമ്മദ് ഷഫീഫ് എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സച്ചിൻ സുരേഷ് ഇത്തവണയും ഒന്നാം നമ്പറുകാരനായി ഇറങ്ങും. കഴിഞ്ഞ സീസണിലടക്കം തകർത്ത് കളിച്ച നോഹ സദോയി ഏഴാം നമ്പറിൽ‌ തന്നെ തുടരും. ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ആരംഭിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ അതിന് മുന്നോടിയായി സൂപ്പർ കപ്പ് കിരീടം നേടി കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന അവസാന ടൂർണമെന്‍റില്‍ ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്‌സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എഫ്‌സി ഗോവയാണ് വീണ്ടും കിരീടം ചൂടിയത്.

സൂപ്പർ കപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ:

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി, ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി, റിയൽ കശ്‌മീര്‍ എഫ്‌സി.
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: എഫ്‌സി ഗോവ, ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്‌സി, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി, ഇന്‍റര്‍ കാശി എഫ്‌സി.
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി, മുഹമ്മദൻ എസ്‌സി, പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി, ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി.
  • ഗ്രൂപ്പ് ഡി: മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി, ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി, രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി.

ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ നവംബർ 6 വരെ നീളുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 24 മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും. നവംബറിലെ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ജേതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാനാവുക. ടൂർണമെന്‍റിലെ വിജയികൾക്ക് 2026-27 എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2-ൽ പ്ലേഓഫ് സ്ഥാനവും ലഭിക്കും.

  1. Also Read: റൊണാള്‍ഡോയ്‌ക്ക് കിരീടത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം; കിങ്‌സ് കപ്പില്‍ നിന്ന് അല്‍ നസ്‌ര്‍ പുറത്തായി
  2. Also Read:സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ മലപ്പുറം എഫ്‌സിക്ക് ഹാട്രിക് സമനില, പിടിമുറുക്കി തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ്
  3. Also Read:'ഇത് ടീം ഇന്ത്യയാണ്, പിഴ ചുമത്തരുത്'! ബിസിസിഐക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി മുൻ മാച്ച് റഫറി

TAGGED:

SUPER CUP 2025 FIXTURES
എഐഎഫ്എഫ് സൂപ്പർ കപ്പ്
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്
KERALA BLASTERS SUPER CUP
KERALA BLASTERS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.