കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ; വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് മഞ്ഞപ്പട
ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ യഥാർഥ പരീക്ഷണം ഇന്ന്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നോർത്ത് ഇൗസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിയാണ് എതിരാളികൾ.
Published : October 18, 2026 at 9:24 AM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ISL) സീസണിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി ഇന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിയെ നേരിടും. ഗുവാഹത്തിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7:30-നാണ് ആവേശകരമായ ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കിക്ക് ഓഫ്. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയെത്തുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെതിരെ വിജയം തുടർന്ന് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിലെ മുൻനിര സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇൻ്റർ കാശിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകളുടെ ആധികാരിക ജയം നേടിയാണ് ടീം രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ വിബിൻ മോഹനനും അരങ്ങേറ്റ താരം ആന്ദ്രെ ഗ്രീനും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്താനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചു. ആന്ദ്രെ ഗ്രീൻ, ജെയിംസ് ബോൾട്ടൺ, നെബോജ്ഷ കൊസോവിച്ച്, മുഹമ്മദ് സനാൻ, മോമോ യാൻസാനെ, പോൾ റാംഫാങ്സൗവ, സുമിത് ശർമ്മ തുടങ്ങിയ പുതിയ താരങ്ങളുടെ മികച്ച അരങ്ങേറ്റത്തിനും ആദ്യ മത്സരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ തീവ്ര പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ടീം ഗുവാഹത്തിയിലെത്തിയത്.
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മറുവശത്ത്, കരുത്തരായ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻ്റിനെ ഒന്നിനെതിരെ ഗോൾരഹിതമായി തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ (1-0) വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജുവാൻ പെഡ്രോ ബെനാലിയുടെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. മലയാളി താരം ജിതിൻ എം.എസ്, അലാദ്ദീൻ അജറൈ എന്നിവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളും പ്രതിരോധത്തിൽ അഷീർ അക്തർ, ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഗുർമീത് സിംഗ് എന്നിവരുമാണ് അവരുടെ പ്രധാന ശക്തികൾ. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം അവർക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും.
"അവർ ഹോം ടീം ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ആക്രമിച്ച് കളിക്കാനാവും ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയതിനാൽ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതലായിരിക്കും. കളത്തിൽ പൂർണ അച്ചടക്കത്തോടെയും ഒത്തിണക്കത്തോടെയും പൊരുതി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുക എന്നതാവും ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം" ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡ് കോച്ച് ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡ് വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ കളിയിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്നും, ക്ലീൻ ഷീറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനും ഗോളുകൾ നേടാനും സാധിച്ചതും താരങ്ങൾ പൂർണ ഫിറ്റ്നസോടെ 90 മിനിറ്റും കളത്തിലിറങ്ങിയതും വലിയ പോസിറ്റീവുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നേടാനായത് മികച്ചൊരു തുടക്കമാണെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധ താരം ഐബൻ ഡോഹ്ലിംഗ് പ്രതികരിച്ചു. പുതിയ താരങ്ങൾ എത്തിയതോടെ പരസ്പരം സഹായിച്ച് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, പരിചയസമ്പന്നനായ ജെയിംസ് ബോൾട്ടനെ പോലെയൊരു കളിക്കാരൻ്റെ സാന്നിധ്യം വലിയ കരുത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നിലനിർത്തുക തന്നെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഐ.എസ്.എൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 25 തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഒൻപത് വിജയങ്ങളുമായി മുൻതൂക്കം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനാണ്. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് വിജയിച്ചപ്പോൾ, പത്ത് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 1-1 എന്ന നിലയിലാണ് മത്സരം അവസാനിച്ചത്. ഗുവാഹത്തിയിൽ വീണ്ടും നേർക്കുനേർ എത്തുമ്പോൾ മത്സരം കൂടുതൽ വാശിയേറിയതാകുമെന്നുറപ്പാണ്. മഞ്ഞപ്പടയുടെ കരുത്ത് കാട്ടിയുള്ള മറ്റൊരു വിജയത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം.
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