മഞ്ഞക്കടലിരമ്പി; കൊച്ചിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്-മുംബൈ സിറ്റി പോരാട്ടം സമനിലയിൽ
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐ.എസ്.എൽ) 2026-27 സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയും മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയും ഓരോ പോയിൻ്റ് വീതം പങ്കിട്ടത്
Published : October 26, 2026 at 8:47 AM IST
എറണാകുളം: ആർത്തിരമ്പുന്ന മഞ്ഞക്കടലിനെ സാക്ഷിയാക്കി സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കാനിറങ്ങിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നിരാശ. ആവേശത്തിരമാലകൾ തീർത്ത ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ച്, മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയുമായുള്ള സൂപ്പർ ലീഗ് പോരാട്ടം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാനാകാതെ പോയത് മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐ.എസ്.എൽ) 2026-27 സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയും മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയും ഓരോ പോയിൻ്റ് വീതം പങ്കിട്ടത്. കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ മഞ്ഞക്കടലാക്കി മാറ്റിയ ആരാധകർക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു പോരാട്ടം. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിളികളാൽ കാണികൾ ടീമിന് പിന്തുണ നൽകി. ആരാധകരുടെ ആവേശ ശബ്ദം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടെങ്കിലും അത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ കളിക്കളത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനോട് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാനിറങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും, പഞ്ചാബ് എഫ്സിയോട് സമനില വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്തിയ മുംബൈ സിറ്റിക്കും ഈ മത്സരം നിർണായകമായിരുന്നു. ഇരുടീമുകളും മികച്ച പ്രതിരോധവും ആക്രമണവും കാഴ്ചവച്ചതോടെയാണ് മത്സരം ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചത്.
ആക്രമണവും പ്രതിരോധവും
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കളി ആരംഭിച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ എതിർ ഗോൾമുഖത്തെ വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഇടത് വിങ്ങിലൂടെ കുതിച്ചെത്തിയ മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് സനാൻ നൽകിയ മികച്ച ക്രോസ് അഡ്രിയാൻ ലൂണ ഹെഡ് ചെയ്തെങ്കിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി. 11-ാം മിനിറ്റിൽ സനാൻ്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഹോർമിപാം തൊടുത്ത ഷോട്ട് സൈഡ് നെറ്റിലാണ് പതിച്ചത്. 17-ാം മിനിറ്റിൽ സനാൻ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത കരുത്തുറ്റ ഷോട്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. വിങ്ങുകളിൽ കൊറൗ സിങ്ങിൻ്റെയും സനാൻ്റെയും വേഗതയും, മധ്യനിരയിൽ നായകൻ ലൂണയുടെയും നെബോജ്ഷ കൊസോവിച്ചിൻ്റെയും കളിനിയന്ത്രണവും ആദ്യ പകുതിയിൽ ടീമിന് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ നേടിക്കൊടുത്തു. ഫ്രെഡി ലല്ലാവ്മൗമയുടെ ദീർഘദൂര ഷോട്ടുകളിലൂടെയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഡ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് സനാൻ നടത്തിയ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റവും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് പുറത്തുപോയത്.
മറുവശത്ത്, വിങ്ങുകളിലൂടെയുള്ള നിരന്തര മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി മുംബൈ സിറ്റിയും കളം നിറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിൽ അമരീന്ദർ സിങ് ഉയർത്തിയ പ്രതിരോധം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. 23-ാം മിനിറ്റിൽ കാർലോസ് ഡെൽഗാഡോയുടെ പാസിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് അജ്സൽ നൽകിയ ക്രോസ് പി.എൻ നൗഫൽ ഗോളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അമരീന്ദർ സിങ് തട്ടിയകറ്റി. 52-ാം മിനിറ്റിൽ ആകാശ് മിശ്രയുടെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയതും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആശ്വാസമായി. 71-ാം മിനിറ്റിൽ നൗഫലിൻ്റെ ഷോട്ട് അമരീന്ദർ തടഞ്ഞപ്പോൾ, റീബൗണ്ട് ലഭിച്ച അജ്സലിൻ്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു. മുംബൈ സിറ്റി ആക്രമണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രതിരോധനിര തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെ വല കാത്തു.
ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആക്രമണനിരയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരാൻ ശ്രീകുട്ടൻ, എബിൻ ദാസ്, ആന്ദ്രെ ഗ്രീൻ എന്നിവരെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡ് കളത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായില്ല. സനാനെ പിൻവലിച്ച് എബിൻ ദാസിനെ ഇറക്കിയ തീരുമാനം ശരിയായില്ലെന്ന് കൊല്ലത്തു നിന്നുമെത്തിയ ആരാധകൻ ശ്രീരാഗ് പറഞ്ഞു. നല്ല ഫോമിലായിരുന്ന സനാൻ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോളടിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും, മുംബൈ സിറ്റിയെപ്പോലുള്ള കരുത്തരായ ടീമിന് മുന്നിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗോളി അമരീന്ദറിൻ്റെ അദ്ഭുത സേവുകൾ ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീരാഗും കൂട്ടുകാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നന്നായി കളിച്ചെങ്കിലും ഗോളടിക്കാത്തതിൽ നിരാശയുണ്ടെന്ന് കാസർകോട് നിന്നുമെത്തിയ ഉബൈദ് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ടീമിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അടുത്ത കളിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്നും ആരാധകർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഇരുടീമുകളും നിർണായക ഗോളിനായി നിരന്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ഒടുവിൽ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയതോടെ ഇരുടീമുകളും സമനിലയോടെ കളം വിട്ടു. കരുത്തരായ മുംബൈ സിറ്റിയോട് ഗോൾ വഴങ്ങാത്തതും മികച്ച പ്രതിരോധം തീർത്തതും വരും മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിക്കും. ഒക്ടോബർ 31 ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിയെ നേരിടും.
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