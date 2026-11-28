ഗോവൻ കോട്ട തകർക്കുമോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്? നാളെ നിര്ണായക പോരാട്ടം
പത്തുവർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; നാളെ എഫ്സി ഗോവയ്ക്കെതിരെ നിർണ്ണായക പോരാട്ടം.
Published : November 28, 2026 at 7:49 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ പത്തുവർഷമായി ഗോവയിൽ ജയിക്കാനാകാത്ത ചരിത്രം തിരുത്താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാളെ (ഞായറാഴ്ച) കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. ഫറ്റോർഡയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കാണ് മത്സരം. 2016 ഒക്ടോബർ 24 ന് ശേഷമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവസാനമായി ഗോവയിൽ ഒരു ഐഎസ്എൽ മത്സരം വിജയിച്ചത്.
തുടർച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ജയമില്ലാതെയാണ് ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡിന്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിലുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗോവയിലെത്തുന്നത്. മറുവശത്ത്, ഗൗരമാംഗി സിംഗിന് പകരക്കാരനായി എത്തിയ പുതിയ പരിശീലകൻ ഏഞ്ചൽ വിയാഡെറോയ്ക്ക് കീഴിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കരുത്തരായ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എഫ്സി ഗോവ. പുതിയ പരിശീലകന് കീഴിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ ഗോവയും, തോൽവികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
ഇനി കളത്തിൽ 👊🏻 #KBFC #YellowThudarum https://t.co/geX2rnGnB4— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) November 28, 2026
തന്ത്രങ്ങളും കരുത്തും
പ്രതിരോധത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ശൈലിയിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കുന്നത്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഗോൾകീപ്പർ അമരീന്ദർ സിംഗും, സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ പന്ത് കൈവശം വെക്കാൻ കഴിവുള്ള മധ്യനിരയുമാണ് ടീമിന്റെ കരുത്ത്. എന്നാൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മയും, സസ്പെൻഷൻ മൂലം ആൻഡ്രെ ഗ്രീൻ പുറത്തിരിക്കുന്നതും മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.
മറുവശത്ത്, പന്ത് കൈവശം വെച്ച് ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ശൈലിയിലാണ് എഫ്സി ഗോവ ഇറങ്ങുന്നത്. സന്ദേശ് ജിംഗൻ നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധനിരയും മുഹമ്മദ് നെമിൽ, ഫ്രാഞ്ചു, ജോർജ് ഓർട്ടിസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന മുന്നേറ്റനിരയും ഗോവയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നു. എന്നാൽ ഗോവൻ പ്രതിരോധനിര കയറി കളിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലുണ്ടാകുന്ന വിടവുകൾ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലൂടെ മുതലെടുക്കാനാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുക.
എഫ്സി ഗോവൻ നിരയിൽ പരിക്കുകളോ സസ്പെൻഷനുകളോ ഇല്ല എന്നത് പരിശീലകൻ വിയാഡെറോയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിരയിൽ പേശിവലിവ് മാറി ബികാഷ് പരിശീലനത്തിന് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും നാളെ കളിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. പരിക്കേറ്റ ചുംഗ ഹ്മർ പുറത്താണ്. സസ്പെൻഷൻ നേരിടുന്ന ആൻഡ്രെ ഗ്രീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ എഐഎഫ്എഫ് അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ തീരുമാനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
𝑨𝒎𝒄𝒉𝒆𝒎 𝑮𝒐𝒆𝒎, 𝒂𝒎𝒄𝒉𝒆 𝑮𝒂𝒖𝒓𝒔, 𝒂𝒏𝒊 𝑵𝒐𝒗𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒄𝒉𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒗𝒕𝒄𝒉𝒊 𝒈𝒂𝒎𝒆! 🧡 The Gaurs take on the Blasters this Sunday. Come down to Fatorda, make some noise and be our 12th man! 🔥🟠 GET YOUR TICKETS NOW: 📍 PJN Stadium, Fatorda ⏰ Box Office: 11 AM to 8 PM 🎟️ Online tickets available on District by @zomato: https://t.co/jwtUGWFZbG #ForcaGoa #Gaurs— FC Goa (@FCGoaOfficial) November 26, 2026
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ
ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയ 23 മത്സരങ്ങളിൽ 13 എണ്ണത്തിലും വിജയം എഫ്സി ഗോവയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് 6 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജയിക്കാനായത്, അതും മിക്കതും കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിലായിരുന്നു. 4 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഗോവയുടെ തട്ടകമായ ഫറ്റോർഡയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്നും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്.
സാധ്യതാ ഇലവൻ
- കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്: അമരീന്ദർ സിംഗ്, നവോച്ച സിംഗ്, ഐബൻഭ ഡോഹ്ലിംഗ്, ജെയിസ് ബോൾട്ടൺ, ഹോർമിപാം റുയിവ, അഡ്രിയാൻ ലൂണ, നെബോയ്ഷ കൊസോവിച്ച്, ഫ്രെഡി ലാലമ്മാവ്മ, മുഹമ്മദ് സനാൻ, മോമോ യാൻസാനെ, കോറു സിംഗ്.
- എഫ്സി ഗോവ: ബോബ് ജാക്സൺ, ആകാശ് സാങ്വാൻ, സന്ദേശ് ജിംഗൻ, അലക്സ് സലായ, ഉദാന്ത സിംഗ്, ഹർഷ് പത്രെ, അലക്സ് വല്ലെജോ, ജോർജ് ഓർട്ടിസ്, ചിക്കി, മുഹമ്മദ് നെമിൽ, ഫ്രാഞ്ചു.
മത്സരം എവിടെ കാണാം
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5:00 മണിക്ക് നടക്കുന്ന മത്സരം സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിലും, സോണി ലിവ് ആപ്പിലും തത്സമയം കാണാം. കൂടാതെ യൂട്യൂബിൽ സൗജന്യ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗും ലഭ്യമാണ്.