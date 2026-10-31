കണക്കുകൾ തുല്യം, പോരാട്ടം കടുക്കും; ചെന്നൈയിനെതിരെ സതേൺ ഡെർബി കീഴടക്കാൻ മഞ്ഞപ്പട
ഐഎസ്എൽ സതേൺ ഡെർബി: ചെന്നൈയിനെ നേരിടാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നു; ലക്ഷ്യം തകർപ്പൻ വിജയം.
Published : October 31, 2026 at 10:38 AM IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ സതേൺ ഡെർബിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിയെ നേരിടും. ചെന്നൈയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെെകീട്ട് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളി ആവേശപ്പൂരമാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. പോയിന്റ് പട്ടികയിലും ഗോളടിയിലും വലിയ ആധിപത്യമില്ലെങ്കിലും, ഇരു ടീമുകളുടെയും ആരാധകക്കൂട്ടമായ 'മഞ്ഞപ്പട'യും 'സുപ്പർമച്ചാൻസും' തമ്മിലുള്ള ഗാലറിയിലെ പോരാട്ടമാണ് ഈ മത്സരത്തെ ഹൈപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും ഗോൾ വ്യത്യാസം നെഗറ്റീവിലാണെങ്കിലും ചെന്നൈയിനെക്കാൾ മികച്ച നിലയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്.
ഇന്റര് കാശിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകളുടെ ജയവുമായി സീസൺ തുടങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്, പിന്നീടുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആ മികവ് തുടരാനായില്ല. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനോട് 4-1 ന് പരാജയപ്പെട്ട ടീം, തൊട്ടടുത്ത ഹോം മാച്ചിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു.
The journey to Chennai.✈️ Watch the full travel vlog here 🔗 https://t.co/q0GjlgiNXr #KBFC #YellowThudarum https://t.co/Z3aJO0GVnU— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) October 31, 2026
കണക്കുകളിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ചരിത്രം തിരുത്താൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്
ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 25 തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും ശക്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ചെന്നൈയും എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വീതം വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒമ്പത് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. ആകെ അടിച്ചുുകൂട്ടിയ ഗോളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനാണ് മേധാവിത്വം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 37 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ചെന്നൈയിൻ 31 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. ഒരു മത്സരത്തിൽ ശരാശരി മൂന്ന് ഗോളുകൾ വീതം പിറക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടം എന്നും ആക്രമണ ഫുട്ബോളിന്റെ വിരുന്നാണ് സമ്മാനിക്കാറുള്ളത്.
2014-ലെ നാടകീയ സെമിഫൈനൽ
ആദ്യ ഐഎസ്എൽ സീസണിലെ സെമിഫൈനലിൽ ചെന്നൈയിനെ തകർത്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിൽ കടന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ആദ്യ പാദത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 3-0ന് ജയിച്ചു. എന്നാൽ ചെന്നൈയിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ചെന്നൈയിൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോർ 3-3 ആക്കി. ഒടുവിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സ്റ്റീഫൻ പിയേഴ്സൺ നേടിയ വിന്നിങ് ഗോളിലൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റെടുത്തു.
2022 ഫെബ്രുവരിയിലും, പിന്നീട് 2024 നവംബറിലും ചെന്നൈയിനെതിരെ 3-0 എന്ന ആധികാരിക മാർജിനിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിങ്ങർമാരുടെ വേഗതയും കൃത്യമായ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുമാണ് അന്ന് ചെന്നൈ പ്രതിരോധത്തെ തകർത്തത്.
3-3 ഗോൾ വേട്ടയുടെ ഓർമ്മകൾ
2023 നവംബറിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മത്സരം ഡെർബിയുടെ ആവേശം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടതായിരുന്നു. ഇരുടീമുകളും മാറിമാറി ഗോളടിച്ച മത്സരത്തിൽ ആർക്കും വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നേടാനാകാതെ സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ ടീമുകൾ ബൂട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ തുല്യ റെക്കോർഡ് ആര് തകർക്കുമെന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിൻ തങ്ങളുടെ പഴയ ഫോം കണ്ടെത്താൻ പതറുമ്പോൾ, തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ സതേൺ ഡെർബി സ്വന്തമാക്കാനുറച്ചാകും മഞ്ഞപ്പട ഇന്ന് മൈതാനത്തിറങ്ങുക.
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