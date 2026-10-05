ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നേറ്റനിരയിലേക്ക് പുതിയ താരം; റാംലുൻഛുങ്ങ കൊച്ചിയിൽ
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ
Published : October 5, 2026 at 9:54 AM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെ പതിമൂന്നാം പതിപ്പിന് മുന്നോടിയായി മുന്നേറ്റനിര കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ യുവ ഇന്ത്യൻ താരം റാംലുൻഛുങ്ങയെ ടീമിലെത്തിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി. എസ് സി ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ മുന്നേറ്റ താരം മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. 2027-28 സീസൺ വരെ നീളുന്ന ദീർഘകാല കരാറിലാണ് താരം ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ. ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലീഗിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് വൻതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ ഉടമകൾക്ക് കീഴിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്നത്. വരും സീസണിൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സൈനിങ്ങുകൾ.
റാംലുൻഛുങ്ങയുടെ ഫുട്ബോൾ യാത്ര
എതിർ പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് മുന്നേറാനുള്ള വേഗതയും വിങ്ങുകളിലൂടെയുള്ള അതിവേഗ കുതിപ്പുകളുമാണ് റാംലുൻഛുങ്ങയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. മികച്ച പന്ത് നിയന്ത്രണവും അറ്റാക്കിങ് തേർഡിൽ അപകടകരമായി പന്തുമായി മുന്നേറാനുള്ള കഴിവും താരത്തെ ഏത് പ്രതിരോധനിരയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയാക്കുന്നു. കൂടാതെ മുന്നേറ്റനിരയിലെ വിവിധ പൊസിഷനുകളിൽ ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സഹായകരമാകും. ഐ ലീഗിലും ഐഎസ്എല്ലിലും കളിച്ച് പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഒരു താരം വരുന്നത് വരും സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. യുവതാരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂർച്ച നൽകുമെന്നാണ് പരിശീലകരും ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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നിലവിൽ ചെന്നൈയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീസീസൺ പരിശീലനത്തിൽ റാംലുൻഛുങ്ങ ചേരുകയും സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സീസണിനായി മികച്ച മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ടീം നടത്തുന്നത്. മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഗോൾകീപ്പർ അമരീന്ദർ സിങ്, ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ മുഹമ്മദ് യാസിർ എന്നിവരെയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. പുതിയ താരങ്ങളുടെ വരവോടെ ഐഎസ്എൽ പതിമൂന്നാം സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റും ആരാധകരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് കായിക ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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