ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കരുത്ത്; ആന്ദ്രെ ഗ്രീൻ കൊച്ചിയിൽ
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ
Published : October 7, 2026 at 10:05 AM IST
എറണാകുളം:ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെ (ഐഎസ്എൽ) 2026-27 സീസണിന് മുന്നോടിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി പുതിയ വിദേശ താരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് മുന്നേറ്റ താരം ആന്ദ്രെ ഗ്രീനാണ് മഞ്ഞപ്പടയുടെ ആക്രമണനിരയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ എത്തുന്നത്. ഒരു സീസൺ ദൈർഘ്യമുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച 27കാരനായ താരം ചെന്നൈയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീസീസൺ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ഇതിനകം ചേർന്നു.
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ. ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലീഗിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് വൻതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ ഉടമകൾക്ക് കീഴിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്നത്. വരും സീസണിൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ താരങ്ങളുടെ വരവ്. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ആരാധകർക്ക് മികച്ച ഫുട്ബോൾ വിരുന്ന് സമ്മാനിക്കുകയാണ് പുതിയ മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
Green is Yellow Now 💛 Kerala Blasters FC can confirm the signing of Andre Green, who will remain with the club until the end of the 2026-27 season. #KBFC #KeralaBlasters #YennumYellow #YellowThudarum https://t.co/RA1ZOPZPCP— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) October 6, 2026
പ്രീമിയർ ലീഗ് പരിചയസമ്പത്തുമായി ഗ്രീൻ
ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിലെ പ്രശസ്തമായ ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ യൂത്ത് അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് ആന്ദ്രെ ഗ്രീൻ തൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിന് തുടക്കമിടുന്നത്. 2015ൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം, ക്ലബ്ബിനായി അമ്പതിലധികം മത്സരങ്ങളിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്, ഇഎഫ്എൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ലീഗുകളിൽ കളിച്ച് പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് പുറമെ പ്രെസ്റ്റൺ നോർത്ത് എൻഡ്, പോർട്സ്മൗത്ത്, ഷെഫീൽഡ് വെനസ്ഡേ, റോഥർഹാം യുണൈറ്റഡ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകൾക്കായും ഗ്രീൻ ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അണ്ടർ 18, അണ്ടർ 19, അണ്ടർ 20 യൂത്ത് ദേശീയ ടീമുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വിവിധ വിദേശ ലീഗുകളിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലോവാക്യൻ ക്ലബ്ബായ സ്ലോവൻ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും താരം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു.
𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗶𝘀 𝗼𝗻 🟢 Welcome to Kerala, Andre. 💛 #KBFC #KeralaBlasters #YennumYellow #YellowThudarum https://t.co/v7rklNReXU— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) October 6, 2026
വിങ്ങുകളിൽ തീപ്പൊരി പാറിക്കുന്ന വേഗത
മുന്നേറ്റനിരയിൽ പ്രധാനമായും വിങ്ങർ സ്ഥാനത്താണ് ഗ്രീൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇരുവശങ്ങളിലെ വിങ്ങുകളിലൂടെയും ഒരേപോലെ വേഗത്തിൽ മുന്നേറാനും എതിരാളികളെ മറികടന്ന് പന്ത് പെനാൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനും താരത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. മികച്ച ബോൾ കൺട്രോളും വൺ ഓൺ വൺ സാഹചര്യങ്ങളിലെ ഡ്രിബ്ലിങ് മികവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. കൂടാതെ, കളിക്കളത്തിൽ പന്തില്ലാതെ നടത്തുന്ന തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ എതിർ ടീമിൻ്റെ പ്രതിരോധ നിരയുടെ താളം തെറ്റിക്കാനും സഹതാരങ്ങൾക്ക് ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറന്നുനൽകാനും സഹായിക്കും.
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മുൻനിരയിലെ ഏത് പൊസിഷനിലും തൃപ്തികരമായി കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താരം കൂടിയാണ് ആന്ദ്രെ ഗ്രീൻ. ഈ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങളും കൂടുതൽ സാധ്യതകളും നൽകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെയും മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷ. യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിലെ ഉയർന്ന പരിചയസമ്പത്തുമായി എത്തുന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് താരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇത്തവണ ഐഎസ്എല്ലിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ മേൽക്കൈ നൽകും. കൊച്ചിയിലെ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് താരം.
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