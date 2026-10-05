കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കരുത്ത് പകരാൻ മുഹമ്മദ് സനാൻ; കൊമ്പന്മാരുടെ മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് ഇനി മലയാളി താരവും
ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിയിൽ നിന്ന് വൻ തുകയ്ക്കാണ് 22-കാരനായ ഈ വിംഗറെ മഞ്ഞപ്പട സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : October 5, 2026 at 5:25 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ (ഐഎസ്എൽ) പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മലയാളി യുവതാരം മുഹമ്മദ് സനാൻ കെ.യെ തങ്ങളുടെ ടീമിലെത്തിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി. ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിയിൽ നിന്ന് വൻ തുകയ്ക്കാണ് 22-കാരനായ ഈ വിംഗറെ മഞ്ഞപ്പട സ്വന്തമാക്കിയത്.
2028-29 സീസൺ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ നീളുന്ന നാല് വർഷത്തെ ദീർഘകാല കരാറിലാണ് സനാൻ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം തട്ടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രിയ താരത്തെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ വരവേൽക്കുന്നത്. യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ.
ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലീഗിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വൻതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ ഉടമകൾക്ക് കീഴിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്നത്. വരും സീസണിൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ താരങ്ങളുടെ വരവ്. കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും പന്ത് തട്ടിത്തുടങ്ങിയ സനാൻ, പ്രശസ്തമായ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ യംഗ് ചാംപ്സ് (RFYC) അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് തന്റെ കളിമികവിന് മൂർച്ച കൂട്ടിയത്. അക്കാദമി തലത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് 2023-ൽ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.
തുടർന്നുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ ഐഎസ്എല്ലിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ സനാന് കഴിഞ്ഞു. 2023-24 സീസണിൽ സീനിയർ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം, കന്നി സീസണിൽ തന്നെ 20 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ കളത്തിലിറങ്ങി മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വന്ന 2024-25 സീസണിലും മികച്ച ഫോം തുടർന്ന സനാൻ 24 മത്സരങ്ങളിൽ ബൂട്ടണിഞ്ഞ് ജംഷഡ്പൂർ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായി മാറുകയായിരുന്നു. ആക്രമണനിരയിലെ ഈ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധ സനാനിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.
ഇടത് വിംഗിൽ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാൻ ശേഷിയുള്ള സനാന് വലത് വിംഗിലും അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും. പന്തുമായി എതിർ പ്രതിരോധ നിരയെ കീറിമുറിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള വേഗതയും കൃത്യതയാർന്ന പാസുകളുമാണ് ഈ യുവതാരത്തിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത്. ആക്രമണ നിരയിൽ വൈവിധ്യവും അതിവേഗ മാറ്റങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പരിശീലക സംഘത്തിന് സനാന്റെ വരവ് വലിയ ആശ്വാസമാകും. വെറും 22 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ 40-ലധികം ഐഎസ്എൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച പരിചയസമ്പത്ത് സനാനുണ്ട്.
സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ വികാരമായ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ, മഞ്ഞക്കടലിന് മുന്നിൽ പന്ത് തട്ടാൻ കഴിയുന്നത് താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ വലിയ വഴിത്തിരിവാകും. പുതിയ സീസണിൽ മഞ്ഞപ്പടയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജവും കളിക്ക് പുതിയ മാനങ്ങളും നൽകാൻ ഈ മലയാളിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
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