തോൽവി തന്നെ തോൽവി! കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ പരിശീലകൻ ഡേവിഡ് കറ്റാലയെ പുറത്താക്കി
തുടർച്ചയായുള്ള തോൽവിക്ക് പിന്നാലെയാണ് കാറ്റാലയെ പുറത്താക്കിയത്. അടുത്ത കോച്ച് ആരാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
Published : March 22, 2026 at 4:34 PM IST
എറണാകുളം: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഡേവിഡ് കറ്റാലയെ പുറത്താക്കി. സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന് പരിശീലകനെ മാറ്റാൻ മാനേജ്മെൻ്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പരിശീലകനെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ കോച്ചും മാനേജ്മെൻ്റും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തി. ഡേവിഡ് കറ്റാലയെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ അടുത്ത കോച്ച് ആരാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഒന്നും തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
ആകെ ആറ് മത്സരങ്ങളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചത്. അതിൽത്തന്നെ ഒരു മത്സരത്തിൽ സമനില നേടുകയും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ പോയിൻ്റ് ടേബിളിൽ 13-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ടീമിനുള്ളത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ക്ലബ് ഐഎസ്എല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്താകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
യുറോപ്യന് ഫുട്ബോളില് ദീര്ഘകാലത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോള് താരമായിരുന്നു ഡേവിഡ് കറ്റാല. കറ്റാലയുടെ വരവോടെ ടീമിനിത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2026 വരെയുള്ള ഒരു വര്ഷത്തെ കരാറായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ഡേവിഡ് കറ്റാല ഒപ്പുവച്ചിരുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ദയനീയ തോൽവിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. പഞ്ചാബ് എഫ്സിയോട് 3-1നാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ മൂന്ന് ഗോൾ വഴങ്ങിയതാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചടിയായത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു ഗോൾ നേടിയതൊഴിച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രകടനം തീർത്തും നിരാശാജനകമായിരുന്നു.
തന്നെയുമല്ല ഇവിടെയൊന്നും ഡേവിഡ് കറ്റാലയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലം കണ്ടില്ല എന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ഇനി കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന ചിന്തയിലേയ്ക്കാണ് ഈ തോൽവി വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ അൽപ്പായുസുമാത്രമേ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഏഴാമത്തെ മിനുട്ടിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബ് ലീഡെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പഞ്ചാബിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇത്തവണ ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാഴ്ച വച്ചത്.
എന്നാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചില പ്രത്യാക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഇതൊന്നും പഞ്ചാബിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതായിരുന്നില്ല. 32-മത്തെ മിനുട്ടിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇതും പാളുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിലും പഞ്ചാബിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏതായാലും അടുത്ത കോച്ച് ആരാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
