കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും ഫുട്ബോൾ ആവേശം; 22ന് ഐഎസ്എൽ കിക്കോഫ്, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുംബൈയെ നേരിടും
മാർച്ച് 31-ന് ഇന്ത്യയും ഹോങ്കോങ്ങും തമ്മിലുള്ള രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ മത്സരത്തിനും കൊച്ചി വേദിയാകും.
Published : February 11, 2026 at 6:30 PM IST
എറണാകുളം: നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചി വീണ്ടും ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിലേക്ക് ഉണരുകയാണ്. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ഐഎസ്എൽ മത്സരം ഈ മാസം 22ന് കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എതിരാളികൾ.
ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒമ്പത് ഐഎസ്എൽ മത്സരങ്ങൾക്കാണ് കൊച്ചി വേദിയാകുന്നത്. കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംയുക്തമായി നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ ജിസിഡിഎയുടെ ചെയർമാൻ കെ ചന്ദ്രൻ പിള്ളയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അധികൃതരും ചേർന്നാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മത്സരങ്ങളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ മാർച്ച് 31ന് ഇന്ത്യയും ഹോങ്കോങ്ങും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിനും കൊച്ചി വേദിയാകും.
രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം
രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം നവീകരിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിനാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. 13 വിവിധ നവീകരണങ്ങളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അതിജീവിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗ്രൗണ്ട് വാടകയിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം ജിസിഡിഎ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. വലിയ തുക മുടക്കി ഏതൊരു രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സ്റ്റേഡിയം നവീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടായിട്ടും മത്സരങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അർഥമില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വാടക കുറയ്ക്കാൻ കാരണം.
ഫുട്ബോളിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മത്സരങ്ങളിലൂടെ കൊച്ചിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനം സാധ്യമാകുമെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലിൽ ഉദാരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വാടകയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ജിസിഡിഎയും പരസ്പരം ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 8.4 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സരത്തിന് വാടകയായി വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായി കുറച്ചു.
മെസ്സിയുടെ വരവും സൗഹൃദ മത്സരവും
മാർച്ച് 31ന് നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഹോങ്കോങ്ങും തമ്മിലാകും ഏറ്റുമുട്ടുക. ലോക ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഉറപ്പായിട്ടില്ലെന്ന് കെ ചന്ദ്രൻ പിള്ള വ്യക്തമാക്കി. സ്പോൺസർമാർ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നവീകരിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്പോൺസർക്ക് സമ്പൂർണ അധികാരം ഉണ്ടാകില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ അറിവോടെ ചില പരിഗണനകൾ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ ദവീദ് കറ്റാലയും ക്യാപ്റ്റൻ ബികാഷ് സിങ്ങും പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ ആരാധകർക്ക് മുൻപിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കളിക്കാരെല്ലാം ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യ പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കളികളും വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. കളികൾ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് കളിക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നത് കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളിക്കാരെയും എതിരാളിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. എന്നാൽ ടീമിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ശൈലി മാറ്റാനും തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തവണ ടീമിൻ്റെ പോരാട്ടം ആരാധകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യ പരിശീലകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- വെടിക്കെട്ട് താരം അഭിഷേക് ശര്മ ആശുപത്രിയില്, അടുത്ത മത്സരം കളിക്കില്ല, പകരം സഞ്ജു?