ഐഎസ്എല്ലിൽ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്
ഇൻ്റർ കാശിയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : October 11, 2026 at 8:09 PM IST
മുംബൈ: ഐഎസ്എല്ലിൽ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇൻ്റർ കാശിയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. 18 ആം മിനുറ്റിൽ കാപ്റ്റൻ കൂടിയായ വിപിൻ മോഹനാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി ആദ്യ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമില് ആന്ദ്രേ ഗ്രീന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ രണ്ടാം ഗോള് നേടി.
കളിയുടെ ആരംഭം മുതൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാണച്ചവെച്ചത്. കളിയുടെ നിർണ്ണായക അവസരങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് തുടക്കം മുതൽ ഇൻ്റർ കാശിക്കെതിരെ ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചു. ആക്രമണത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്താണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ എതിരാളികൾക്ക് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറച്ചു.
ഗോൾ അവസരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും പന്ത് ക്രിത്യമായി വലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ടീം മികച്ച പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തു. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മികച്ച ഫോം ടീം നിലനിർത്തി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ആരാധകരും കാത്തിരുന്ന വിജയമാണ് പുണെയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്.
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