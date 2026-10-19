ഐഎസ്എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കനത്ത തോൽവി; നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന് തകർപ്പൻ ജയം
മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മോമോ യാൻസാനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏക ഗോൾ നേടിയത്
Published : October 19, 2026 at 7:49 AM IST
ഗുവഹത്തി: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) ഫുട്ബോൾ സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ എവേ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കനത്ത തോൽവി. ഗുവഹത്തിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ നാലിനെതിരെ ഒരു ഗോളിനാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനായി അലാവുദ്ദീൻ അജറായി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, അൻ്റോണിയോ മൊയാനോ, സി കെ അമൻ എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം വലയിലാക്കി.
പാളിയ പ്രതിരോധ തന്ത്രം
മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മോമോ യാൻസാനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏക ഗോൾ നേടിയത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിലെ ജിതിൻ എം എസ്, അജറായി എന്നിവരുടെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അഞ്ച് പേരെ അണിനിരത്തിയുള്ള തന്ത്രമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകൻ ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡ് പരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ പ്രതിരോധ തന്ത്രം പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് മൈതാനത്ത് കണ്ടത്. ആതിഥേയരുടെ തുടർച്ചയായുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മധ്യനിരയെയും പ്രതിരോധത്തെയും ഒരുപോലെ സമ്മർദത്തിലാക്കി. ക്ലബ്ബിനായി തൻ്റെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കാനിറങ്ങിയ അമേയ് റണാവഡെ വലതുവിങ്ങിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളെ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. നായകൻ അഡ്രിയാൻ ലൂണ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത മികച്ചൊരു അവസരം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനും റണാവഡെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ആദ്യ പകുതിയിലെ തിരിച്ചടി
പ്രതിരോധ നിരയിൽ നിന്നുള്ള എനെകോ സത്രുസ്തേഗിയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ലോങ് ബോൾ സ്വീകരിച്ചാണ് അജറായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് മുന്നേറിയ താരം ഗോൾകീപ്പർ അർഷ് അൻവർ ഷെയ്ഖിനെയും കബളിപ്പിച്ച് പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പന്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ആക്രമണങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിരന്തരം പരാജയപ്പെട്ടു. ഇരു ടീമുകളും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് കൂടുതൽ അപകടകാരികളായി മാറി. വലതുവിങ്ങിലൂടെ നിരന്തരം മുന്നേറിയ മലയാളി താരം ജിതിൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധത്തിന് വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഐബാനെ മറികടന്ന് ജിതിൻ സഹതാരങ്ങൾക്കായി മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം സുമിത് ശർമയുടെ പിഴവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗോൾ പിറന്നത്. സുമിത് നൽകിയ പാസ് പിടിച്ചെടുത്ത അൻ്റോണിയോ മൊയാനോ മികച്ചൊരു ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ പന്ത് വലയിലാക്കി.
മാറ്റങ്ങൾ ഫലം കണ്ടില്ല
രണ്ടാം പകുതിയിൽ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പരിശീലകൻ വെസ്റ്റ്വുഡ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. റണാവഡെയ്ക്ക് പകരം കോറൗ സിങ്ങിനെയും, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ സന്ദീപ് സിങ്ങിനെയും കളത്തിലിറക്കി. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു. പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ലൂണ നൽകിയ ബാക്ക്ഹീൽ പാസ് സ്വീകരിച്ച് മോമോ യാൻസാനെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി ഗോൾ മടക്കി. ഇതോടെ സ്കോർ രണ്ട്-ഒന്ന് എന്ന നിലയിലായി. എന്നാൽ, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രതിരോധത്തിലെ മറ്റൊരു പിഴവ് മുതലെടുത്ത് അജറായി തൻ്റെ രണ്ടാം ഗോളും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി. വൈകാതെ സി കെ അമൻ കൂടി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ആതിഥേയർ തങ്ങളുടെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. പ്രതിരോധ നിരയുടെ മോശം പ്രകടനം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്. ഈ തോൽവിയോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റുമായി ലീഗ് പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ച് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനാകും ടീമിൻ്റെ ശ്രമം.
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