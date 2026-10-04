യുഎഇ ഉടമ വന്നതോടെ തീപ്പൊരി നീക്കവുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്! രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് തൂക്കി മഞ്ഞപ്പട
ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലീഗിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവ് നടത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് വൻതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്. യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ്' ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് നിർണായക നീക്കങ്ങൾ
Published : October 4, 2026 at 1:55 PM IST
കൊച്ചി: വരാനിരിക്കുന്ന 2026-27 ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീമിനെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഗോൾകീപ്പർ അമരീന്ദർ സിങ്, ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ മുഹമ്മദ് യാസിർ എന്നിവരെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 2026-27 സീസണിൻ്റെ അവസാനം വരെ നീളുന്ന കരാറിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ 'ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ്' കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ. ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലീഗിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവ് നടത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് വൻതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്.
That left foot, That creativity, That Yasir 💛 Mohammed Yasir is a Blaster! Welcome to Kerala! #KBFC #KeralaBlasters #YennumYellow #YellowThudarum https://t.co/nk17mGo765— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) October 4, 2026
ഒഡീഷ എഫ്സിയിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ അമരീന്ദർ സിങ് മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഗോൾവല കാക്കാൻ എത്തുന്നത്. ഐഎസ്എല്ലിലും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തും വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള അമരീന്ദർ നേരത്തെ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി, ബെംഗളൂരു എഫ്സി, മോഹൻ ബഗാൻ തുടങ്ങിയ മുൻനിര ക്ലബ്ബുകൾക്കായും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു.
ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള താരം മൈതാനത്ത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ശാന്തതയും കൃത്യതയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രതിരോധ നിരയ്ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. എഫ്സി ഗോവയിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് യാസിർ കൊമ്പന്മാരുടെ നിരയിലെത്തുന്നത്. വിംഗുകളിലും മധ്യനിരയിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള യാസിർ 2017 മുതൽ ഐഎസ്എല്ലിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമാണ്.
മുൻപ് ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി, എഫ്സി പൂനെ സിറ്റി എന്നീ ക്ലബ്ബുകൾക്കായും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരം 2021-ലാണ് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറിയത്. മികച്ച വിങ് പ്ലേയും വിങ്ങിലൂടെ മുന്നേറി കൃത്യമായ പാസുകൾ നൽകാനുള്ള കഴിവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഗതയും വൈവിധ്യവും സമ്മാനിക്കും.
A number 1, as the first one. An India international. An ISL champion. An Indian football veteran. A Golden Glove winner. Amrinder Singh is a Blaster 💛 Welcome to God’s own country, Paaji! #KBFC #KeralaBlasters #YennumYellow #YellowThudarum https://t.co/AUYmqB8AWa— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) October 3, 2026
നിലവിൽ ചെന്നൈയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീസീസൺ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ഇരുവരും ചേർന്നുകഴിഞ്ഞു. സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും കായികക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിലും ഇരുവരും സജീവമാണ്. പുതിയ സീസണിൽ കിരീടം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അമരീന്ദറിൻ്റെയും യാസിറിൻ്റെയും വരവ് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെയും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷ.
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സിയെ യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ 'ആൽ ഫുർസാൻ' സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്നം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ക്ലബ്ബിൻ്റെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അന്തിമ കരാറിൽ ഇരുവിഭാഗവും ഒപ്പുവെച്ചതായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.
First session as a Blaster 💛 #KBFC #KeralaBlasters #YennumYellow #YellowThudarum https://t.co/gWyD0kqZiQ— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) October 3, 2026
ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ ഖാസിമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യമാണ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എട്ട് മാസത്തെ ട്രാൻസിഷൻ കാലയളവിലൂടെയാകും കൈമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുക. ആവശ്യമായ റെഗുലേറ്ററി, ലീഗ് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ 2026-27 സീസൺ മുതൽ പുതിയ മാനേജ്മെൻ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും.
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