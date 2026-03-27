ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കരകയറ്റാൻ വെസ്റ്റ്വുഡ് എത്തുന്നു; കറ്റാലയ്ക്ക് പകരക്കാരന്
Published : March 27, 2026 at 7:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സിയുടെ പുതിയ ഹെഡ് കോച്ചായി ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡിനെ നിയമിച്ചു. നിലവിലെ പരിശീലകൻ ഡേവിഡ് കറ്റാലയുമായി ക്ലബ്ബ് വേർപിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. നടപ്പുസീസണിന്റെ അവസാനം വരെയാണ് വെസ്റ്റ്വുഡുമായുള്ള കരാർ. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള വെസ്റ്റ്വുഡ്, ബംഗളൂരു എഫ്സിയെ രണ്ട് തവണ ഐ-ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്കും ഒരു തവണ ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് വിജയത്തിലേക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻപ് എടികെ, പഞ്ചാബ് എഫ്സി എന്നീ ടീമുകളെയും പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഹോങ്കോങ് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം ഉടനടി ടീമിന്റെ ചുമതലയേൽക്കും. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും പരിചയസമ്പത്തും ടീമിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സിഇഒ അഭിക് ചാറ്റർജി പറഞ്ഞു. വലിയ ആരാധക പിന്തുണയുള്ള ക്ലബ്ബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് താൻ ബോധവാനാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കളിക്കാർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണനയെന്നും ചുമതലയേറ്റ ശേഷം വെസ്റ്റ്വുഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ഹെഡ് കോച്ച് ഡേവിഡ് കറ്റാലയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സിയും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണ് വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. . സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിംഗ് കോച്ച് അലെയ്ക്സ് മോറ, ഗോൾകീപ്പിംഗ് കോച്ച് അലക്സ് ഒർട്ടീസ് സാഞ്ചസ് എന്നിവരും കറ്റാലയ്ക്കൊപ്പം ക്ലബ്ബ് വിടും. 2025 മാർച്ചിലാണ് കറ്റാല ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റത്. തന്റെ കാലയളവിൽ ഐഎസ്എല്ലിലും രണ്ട് സൂപ്പർ കപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിലും അദ്ദേഹം ടീമിനെ നയിച്ചു. കറ്റാലയും സംഘവും ക്ലബ്ബിന് നൽകിയ സേവനങ്ങളെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തെയും അഭിനന്ദിച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, അവരുടെ ഭാവി ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു.
2025 മാർച്ചിൽ ചുമതലയേറ്റ കറ്റാലയ്ക്ക് കീഴിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും കിരീടം നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർച്ചയായ തോൽവികളും ടീമിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പ്രകടനവുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
കൊച്ചിയിലെത്തിയ പുതിയ പരിശീലകൻ ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡ് ടീം പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടെ സ്ക്വാഡിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതലയേൽക്കും. അതേസമയം, ഐഎസ്എല്ലിന്റെ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ പരിശീലകൻ മാറുന്നത് ടീമിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് പ്രധാനമാണ്. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തുക എന്നതാകും വെസ്റ്റ്വുഡിന് മുന്നിലെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം. ഹെഡ് കോച്ചിനൊപ്പം സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിംഗ് കോച്ചും ഗോൾകീപ്പിംഗ് കോച്ചും മാറുന്നത് ടീമിന്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.