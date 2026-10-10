കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് മഞ്ഞപ്പട; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഐഎസ്എൽ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ആദ്യ മത്സരത്തില് ഇന്റര് കാശി എഫ്സി എതിരാളികള്
പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളും ക്ലബ്ബിന്റെ വിശ്വസ്ത മുഖങ്ങളും മികച്ച പുതിയ സൈനിംഗുകളും ഒത്തുചേരുന്ന 28 അംഗ സന്തുലിതമായ ടീമുമായാണ് ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കച്ചമുറുക്കുന്നത്.
Published : October 10, 2026 at 4:07 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) 2026-27 സീസണിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ക്വാഡ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളും ക്ലബ്ബിന്റെ വിശ്വസ്ത മുഖങ്ങളും മികച്ച പുതിയ സൈനിംഗുകളും ഒത്തുചേരുന്ന 28 അംഗ സന്തുലിതമായ ടീമുമായാണ് ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കച്ചമുറുക്കുന്നത്.
നാളെ പുനെയിലെ ബാലെവാഡി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ എവേ മത്സരത്തിൽ ഇന്റര് കാശി എഫ്സിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ എതിരാളികൾ. വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ടീം കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡും സംഘവും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ യുവനിരയ്ക്കൊപ്പം കരുത്തരായ വിദേശ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നതോടെ എല്ലാ പൊസിഷനുകളിലും ടീമിന് മികച്ച പകരക്കാരെ ഉറപ്പാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന താരങ്ങളും ടീം കരുത്തും
ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളി മെനയാൻ എന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിശ്വസ്തനായ അഡ്രിയാൻ ലൂണ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും പ്രധാന കരുത്ത്. മുന്നേറ്റനിരയിൽ വേഗതയും അപകടകരമായ പ്രഹരശേഷിയുമായി ആന്ദ്രെ ജെയ് ഗ്രീൻ, ശാരീരികക്ഷമതയും ഗോൾ സ്കോറിംഗ് മികവുമുള്ള മോമോ യാൻസാനെ, ഒപ്പം മലയാളി യുവതാരം മുഹമ്മദ് സനാനും കൂടി എത്തുന്നതോടെ എതിർഗോൾമുഖം വിറപ്പിക്കാൻ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് സാധിക്കും. ജെയിംസ് ബോൾട്ടൺ, നെബോജ്ഷ കൊസോവിച്ച് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന്റെ മധ്യനിരയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും വലിയ കരുത്ത് പകരുന്നുണ്ട്.
പ്രതിരോധക്കോട്ട കാക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നനായ ഗോൾകീപ്പർ അമരീന്ദർ സിംഗ് ഗോൾവലയ്ക്ക് കീഴിലുണ്ട്. ഒപ്പം ഹോർമിപാം റുയിവ, ബികാഷ് യുമനം, അമേയ് റണവാഡെ, ഫാലോ എൻഡിയായെ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുമ്പോൾ, മധ്യനിരയിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയേകാൻ വിബിൻ മോഹനൻ, സാഹിൽ തവോറ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു.
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ക്വാഡ് (ISL 2026-27)
ഗോൾകീപ്പർമാർ: അമരീന്ദർ സിംഗ്, അർഷ് അൻവർ ഷെയ്ഖ്, അൽ സാബിത്ത്.പ്രതിരോധ നിര: സന്ദീപ് സിംഗ്, ഹോർമിപാം റുയിവ, ജെയിംസ് ബോൾട്ടൺ, ജഗന്നാഥ് ജയൻ, ഐബൻ ഡോഹ്ലിംഗ്, ബികാഷ് യുമനം, ഫാലോ എൻഡിയായെ, നവോച്ച സിംഗ് ഹുയിഡ്രോം, അമേയ് റണവാഡെ, സുമിത് ശർമ്മ.മധ്യനിര: ഫ്രെഡി ലല്ലാവ്മൗമ, വിബിൻ മോഹനൻ, അഡ്രിയാൻ ലൂണ, സാഹിൽ തവോറ, പോൾ റാംഫാങ്സൗവ, നെബോജ്ഷ കൊസോവിച്ച്, ജോയൽ ലാൽറമെങ്മാവിയ, എബിൻദാസ് യേശുദാസൻ.മുന്നേറ്റ നിര: കൊറൗ സിംഗ്, ആന്ദ്രെ ജെയ് ഗ്രീൻ, മുഹമ്മദ് സനാൻ, മുഹമ്മദ് യാസിർ, ശ്രീകുട്ടൻ എം.എസ്, റാംലുൻഛുങ്ങ, മോമോ യാൻസാനെ.
പരിശീലക സംഘം
പുതിയ സീസണിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശക്തമായ പരിശീലക സംഘമാണ് ഒപ്പമുള്ളത്. ഹെഡ് കോച്ചായി ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡ് ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരായി ഹാസ്നി അൽജോഫ്രിയും അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായി അമിത് റാണയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗോൾകീപ്പിംഗ് കോച്ചിന്റെ ചുമതല ഫെലിക്സ് ഡിസൂസയ്ക്കാണ്.പുതിയ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ വിജയം നേടി കിരീടപോരാട്ടത്തിന് ശക്തമായ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് മഞ്ഞപ്പടയുടെ ലക്ഷ്യം.
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലീഗിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വൻതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. പുതിയ ഉടമകൾക്ക് കീഴിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്നത്. ഈ സീസണിൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ മുൻനിര താരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിച്ചത്.
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