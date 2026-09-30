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കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ യുഎഇ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കി; പരിശീലകനായി ആഷ്‌ലി വെസ്റ്റ്‌വുഡ് തുടരും

പുതിയ പരിശീലകനായി ആഷ്‌ലി വെസ്റ്റ്‌വുഡിനെയും ക്യാപ്റ്റൻ അഡ്രിയാൻ ലൂണ ടീമിൽ തുടരുമെന്നും കൊച്ചിയിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ മാനേജ്‌മെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

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കൊച്ചിയിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 7:21 AM IST

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എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ (ഐഎസ്എൽ) പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്പോർട്‌സ് കൺസോർഷ്യമായ 'അൽ ഫുർസാൻ' സ്വന്തമാക്കി. നിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്നം ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് ക്ലബ്ബിൻ്റെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അന്തിമ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതായി പുതിയ മാനേജ്‌മെൻ്റ് പ്രതിനിധികൾ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ ഖാസിമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യമാണ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എട്ട് മാസത്തെ ട്രാൻസിഷൻ കാലയളവിലൂടെയാകും കൈമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുക. ആവശ്യമായ റെഗുലേറ്ററി, ലീഗ് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ 2026-27 സീസൺ മുതൽ പുതിയ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും.

ആഷ്‌ലി വെസ്റ്റ്‌വുഡ് പരിശീലകനായി തുടരും
പുതിയ സീസണിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി പ്രമുഖ കോച്ച് ആഷ്‌ലി വെസ്റ്റ്‌വുഡ് തന്നെ തുടരും. ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രീ-സീസൺ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സെപ്റ്റംബർ 30ന് മഹാബലിപുരത്തുള്ള 'എഫ്സി മദ്രാസ്' ഫെസിലിറ്റിയിൽ ആരംഭിക്കും. ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി പുതിയ കളിക്കാരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരായ ബിർബൽ സ്പോർട്‌സ് ആൻ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജിതേഷ് മേത്ത, റോണക് ദലാൽ എന്നിവർക്കാണ് കളിക്കാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷണൽ പാർട്‌ണറായി 'ഓഫിയോ സ്പോർട്ടി'
ക്ലബ്ബിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും സുഗമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഓഫിയോ സ്പോർട്ടി'യെ (Ofioh Sporty) ഔദ്യോഗിക ഓപ്പറേഷണൽ പാർട്‌ണറായി അൽ ഫുർസാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഫിയോ സിഇഒ തമീം അൻവർ, കോ-ഫൗണ്ടർ ഷറഹ് കുനിയിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും ക്ലബ്ബിൻ്റെ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, കൊമേർഷ്യൽ മേഖലകൾ കൂടുതൽ ആധുനികവത്കരിക്കുക.

ലക്ഷ്യം 'പ്രൊജക്‌ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്'
ഈ ഏറ്റെടുക്കലിലൂടെ 'പ്രൊജക്‌ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്' എന്ന സമഗ്രമായ വികസന പദ്ധതിക്കാണ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടക്കമിടുന്നത്. കളിക്കളത്തിലെ വിജയങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്പോർട്‌സ് ടെക്നോളജി സംയോജിപ്പിക്കുക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, മികച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, ക്ലബ്ബിൻ്റെ ആഗോള വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പൂർണ രൂപരേഖയും മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് പങ്കാളികളെയും അടുത്ത ആഴ്‌ചകളിൽ യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുറത്തുവിടും. സ്വന്തമായി കേരളത്തിലൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുളള സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിർമാണവും പുതിയ മാനേജ്മെൻ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ കാലം
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിൻ്റെ പുതിയ സീസണിലെ കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ ഹോം മത്സരം കാണാൻ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ ഖാസിമിയും പ്രൈവറ്റ് ഓഫിസ് സിഇഒ ഡോ. ഡൺസ്റ്റൺ പെരേരയും നേരിട്ടെത്തുമെന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു.

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വലിയൊരു കർത്തവ്യമാണ് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓഫിയോ സിഇഒ തമീം അൻവർ പറഞ്ഞു. പല നിയമവശങ്ങളും റെഗുലേറ്ററി നടപടികളും ഉള്ളതിനാലാണ് ക്ലബ്ബിനെ ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ഇത്രയും വൈകിയത്. എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൈമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും. ആരാധകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്നും, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൂർണമായും പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അഡ്രിയാൻ ലൂണ ടീമിൽ തുടരുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പൂർണമായ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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TAGGED:

PROJECT BLASTERS KERALA STADIUM
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ASHLEY WESTWOOD
SHEIKH AHMED BIN FAISAL AL QASIMI
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