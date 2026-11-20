13 ഓവറിൽ കളി തീർത്ത് കേരളം; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് ത്രിപുരയ്ക്ക് ദയനീയ തോൽവി
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി: ത്രിപുരയെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് കേരളം; സൽമാൻ നിസാറിന് അർധസെഞ്ച്വറി.
Published : November 20, 2026 at 5:28 PM IST
മൊഹാലി: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റില് ത്രിപുരയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്റെ മിന്നും വിജയം. അര്ധസെഞ്ച്വറിയുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന സൽമാൻ നിസാറിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ത്രിപുര നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 121 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളം വെറും 13 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. സൽമാൻ നിസാറാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
തകർച്ചയോടെ ത്രിപുര; വരിഞ്ഞുമുറുക്കി കേരള ബൗളർമാർ
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ത്രിപുരയ്ക്ക് തുടക്കം തന്നെ പിഴക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഓവറിൽ ഓപ്പണർ അർക്കപ്രഭ സിൻഹ പുറത്തായതോടെ തകർച്ച തുടങ്ങിയ ത്രിപുര ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റിന് 27 റൺസെന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. പിന്നീട് മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കാത്തത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. 41 റൺസെടുത്ത ശ്രീദം പോളും 31 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ മണിശങ്കർ മുരസിങ്ങും മാത്രമാണ് ത്രിപുര നിരയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. കേരളത്തിനായി കെ.എം. ആസിഫ്, കാർത്തിക് ബി. നായർ, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി ബൗളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി.
സൽമാൻ നിസാറിന്റെ വെടിക്കെട്ട്; അനായാസം കേരളം
122 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് 17 റൺസെടുത്ത ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന രോഹൻ കുന്നുമ്മലും സൽമാൻ നിസാറും ചേർന്ന് 49 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇന്നിങ്സിന് അടിത്തറയിട്ടു. സ്കോർ 76-ൽ നിൽക്കെ 38 റൺസെടുത്ത രോഹൻ മടങ്ങി. തുടർന്നെത്തിയ വിഷ്ണു വിനോദ് (1), അബ്ദുൾ ബാസിദ് (8), ഷറഫുദ്ദീൻ (2) എന്നിവർക്ക് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാനായില്ല. എന്നാൽ ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന് ആഞ്ഞടിച്ച സൽമാൻ നിസാർ ഏഴ് ഓവറുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ കേരളത്തെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 29 പന്തുകളിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകളടക്കം 51 റൺസുമായാണ് സൽമാൻ പുറത്താകാതെ നിന്നത്. ത്രിപുരയ്ക്കായി സന്ദീപ് സർക്കാർ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് 29 റൺസിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. ആന്ധ്ര ഉയർത്തിയ 226 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കേരളത്തിനു അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 196 റൺസെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു.
Also Read: റഫറിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; ഇക്വഡോർ ഫുട്ബോൾ താരത്തിന് എട്ട് വർഷം വിലക്ക്