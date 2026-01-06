അണ്ടർ 15 വനിതാ ഏകദിനത്തില് ജയം തുടര്ന്ന് കേരളം: പോണ്ടിച്ചേരിയെ ആറ് വിക്കറ്റിനു വീഴ്ത്തി
കേരളത്തിനായി ശിവാനി സുരേഷും ആര്യനന്ദയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
Published : January 6, 2026 at 4:02 PM IST
ഇൻഡോർ: അണ്ടർ 15 വനിതാ ഏകദിന ടൂർണമെൻ്റിൽ കേരളത്തിനു മിന്നും ജയം. പോണ്ടിച്ചേരിക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ആറ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു കേരളം ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മഞ്ഞു വീഴ്ച്ചയെ തുടർന്ന് 29 ഓവർ വീതമാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പോണ്ടിച്ചേരി ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 105 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളം 20.5 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ തുടക്കം പതറിയിരുന്നു.നാല് റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. ഏഴ് ബാറ്റർമാർ രണ്ടക്കം കാണാതെ മടങ്ങിയപ്പോൾ 50 റൺസെടുത്ത അൻജും, 17 റൺസെടുത്ത അഗല്യ എന്നിവർ മാത്രമാണ് പിടിച്ചുനിന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന് വേണ്ടി ശിവാനി സുരേഷും ആര്യനന്ദയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിന് ഓപ്പണർ വൈഗ അഖിലേഷിൻ്റെ വിക്കറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായെങ്കിലും മറുവശത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഇവാന ഷാനിയുടെ ഇന്നിങ്സ് കേരളത്തിന് കരുത്തായി.
44 റൺസുമായി ഇവാന പുറത്താകാതെ നിന്നു. ആര്യനന്ദ 14-ഉം, ജൊഹീന ജിക്കുപാൽ 12-ഉം, ജുവൽ ജീൻ ജോൺ 11-ഉം റൺസെടുത്തു. ലെക്ഷിദ ജയൻ പുറത്താകാതെ എട്ട് റൺസെടുത്തു. 21-ാം ഓവറിൽ കേരളം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് കരുത്തരായ മുംബൈയെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് കേരളം വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ 119 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായപ്പോള് കേരളം രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.