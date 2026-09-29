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ഒമാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടൂർണമെന്‍റ്: വിഘ്നേഷ് പുത്തൂരിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്; ഒമാനെ 66 റൺസിന് തകർത്ത് കേരളം

ഒമാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റിൽ ഒമാനെ 66 റൺസിന് തകർത്ത് കേരളം.

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Vignesh Puthur's Five-For Powers Kerala To Clinical 66-Run Victory Over Oman (KCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 3:02 PM IST

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മസ്‌കത്ത്: ഒമാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റിൽ ഒമാനെ 66 റൺസിന് തകർത്ത് കേരളത്തിന് മിന്നും വിജയം. വിഘ്നേഷ് പുത്തൂരിന്‍റെ മിന്നും ബോളിങ് പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിന് തകർപ്പൻ ജയമൊരുക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത കേരളം ഉയർത്തിയ 217 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഒമാൻ, 38.5 ഓവറിൽ 150 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. 7.5 ഓവറിൽ വെറും 37 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ വിഘ്നേഷ് പുത്തൂരാണ് ഒമാൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്.

ഗോവിന്ദും അഖിലും തിളങ്ങി

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിന് ഓപ്പണർമാരായ ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയും കൃഷ്‌ണപ്രസാദും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 73 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 31 റൺസെടുത്ത കൃഷ്‌ണ പ്രസാദ് റണ്ണൗട്ടായെങ്കിലും, മറുഭാഗത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈ 75 റൺസുമായി ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്കോററായി. 77 പന്തുകളിൽ 10 ഫോറും ഒരു സിക്സറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഗോവിന്ദിന്‍റെ ഇന്നിങ്സ്.

എന്നാൽ ഗോവിന്ദ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ കേരളം തകർച്ച നേരിട്ടു. അർജുൻ (12), അബ്ദുൾ ബാസിദ് (0), കാർത്തിക് ബി നായർ (2) എന്നിവർ അടുത്തടുത്തായി പുറത്തായതോടെ കേരളം 6 വിക്കറ്റിന് 150 റൺസ് എന്ന നിലയിലായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ രക്ഷകനായി അവതരിച്ച അഖിൽ സ്‌കറിയയുടെ അർധ സെഞ്ച്വറിയാണ് (63 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 59 റൺസ്) കേരളത്തെ 50 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 216 എന്ന മാന്യമായ സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഒമാനായി ഹസ്നെയ്ൻ അലി ഷാ നാലും അബ്ദുൾ ഖാൻ ഖാലിക് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

വിഘ്നേഷിന്‍റെ സ്പെല്ലിൽ തകർന്ന് ഒമാൻ

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഒമാന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. എസ് കരൺ (39), വിനായക് ശുക്ല (33), ജതീന്ദർ സിങ് (28) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഒമാൻ നിരയിൽ അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 5 വിക്കറ്റിന് 139 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഒമാനെ, അടുത്ത 11 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ 150-ൽ ഓൾഔട്ടാക്കി കേരളം മത്സരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. കേരളത്തിനായി ബിജു നാരായണൻ, കാർത്തിക് ബി നായർ, അഖിൽ സ്‌കറിയ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

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TAGGED:

കേരളം ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം
ഒമാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടൂർണ്ണമെന്‍റ്
വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ 5 വിക്കറ്റ്
• കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീം വിജയം
KERALA VS OMAN CRICKET MATCH

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