മുംബെെയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിനു വിരാമം: മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ കേരളത്തിനു ജയം, ആസിഫിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്

179 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ മുംബെെ 163ന് പുറത്തായി.

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON (IANS)
Published : December 4, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
യ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ മുംബെെയ്‌ക്കെതിരെ കേരളത്തിനു 15 റണ്‍സ് ജയം. ലക്‌നൗവില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ കേരളം അഞ്ചുവിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 178 റണ്‍സാണെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ മുംബെെ 19.4 ഓവറില്‍ 163 റണ്‍സിനു എല്ലാവരും പുറത്തായി. 28 പന്തില്‍ 46 റണ്‍സെടുത്ത സൂപ്പര്‍ താരം സഞ്ജു സാംസണും 40 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സെടുത്ത വിഷ്‌ണു വിനോദിന്‍റെ ഇന്നിങ്സുമാണ് കേരളത്തിനു ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചത്.

ഇതോടെ മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ തുടർച്ചയായി നാല് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച മുംബൈയുടെ കുതിപ്പിന് വിരാമമായി. ജയത്തോടെ, എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. അതേസമയം, ഷാർദുൽ താക്കൂർ നയിക്കുന്ന മുംബൈ തോറ്റെങ്കിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.

സീസണിലെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു പുറത്തെടുത്തത്. മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന്‍ (25 പന്തില്‍ 32), ഷറഫുദ്ദീന്‍ (15 പന്തില്‍ 35) എന്നിവരും തിളങ്ങി. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ മികച്ച ഫോം കാഴ്‌ചവച്ച രോഹൻ കുന്നുമ്മല്‍ രണ്ട് റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. സല്‍മാന്‍ നിസാര്‍ (1), അബ്ദുള്‍ ബാസിത് (8) എന്നിവര്‍ നിരാശപ്പെടുത്തി.

മറുപടി ബാറ്റിംഗില്‍ മുംബൈ 163 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 52 റണ്‍സ് നേടിയ സര്‍ഫറാസ് ഖാനാണ് ടോപ് സ്‌കോറര്‍. ഒരു ഓവറില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ പുറത്താക്കി കെ എം ആസിഫാണ് ടീമിന്‍റെ ബാറ്റിങ് നിരയൊടിച്ചത്. അജിന്‍ക്യ രഹാനെ (18 പന്തില്‍ 32), സൂര്യകുമാര്‍ (25 പന്തില്‍ 32) എന്നിവര്‍ മാത്രമാണ് മുംബൈയ്‌ക്കായി തിളങ്ങിയത്. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ആയുഷ് മാത്രയെ (3) ഷറഫുദ്ദീന്‍ പുറത്താക്കി.

ശിവം ദുബെ (11), സായ്‌രാജ് പാട്ടീല്‍ (13), ഷാര്‍ദുല്‍ താക്കൂര്‍ (0), അഥര്‍വ അങ്കോളേക്കര്‍ (0) ഷംസ് മുലാനി (1), ഹാര്‍ദിക് താമോറെ (9) എന്നിവര്‍ നിരാശപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിനായി കെഎം ആസിഫ് 3.4 ഓവറിൽ 24 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകളും ഷറഫുദ്ദീൻ, എംഡി നിധീഷ്, അബ്ദുൾ ബാഷിത് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി. വിദര്‍ഭയ്‌ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ മത്സരം കളിച്ച സാലി സാംസണ്‍, അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍, അങ്കിത് ശര്‍മ എന്നിവരില്ലാതെയാണ് കേരളം കളത്തിലിറങ്ങിയത്.

ഇരുടീമുകള്‍

കേരളം: സഞ്ജു സാംസണ്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍ / വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രോഹന്‍ കുന്നുമ്മല്‍, വിഷ്ണു വിനോദ്, മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന്‍, സല്‍മാന്‍ നിസാര്‍, അബ്ദുള്‍ ബാസിത്, അഖില്‍ സ്‌കറിയ, ഷറഫുദ്ദീന്‍, വിഗ്നേഷ് പുത്തൂര്‍, നിധീഷ് എം ഡി, ആസിഫ് കെ എം.

മുംബൈ: ഷാര്‍ദുല്‍ താക്കൂര്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ആയുഷ് മാത്രെ, അജിന്‍ക്യ രഹാനെ, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ശിവം ദുബെ, സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍, തുഷാര്‍ ദേഷ്പാണ്ഡെ, ഷംസ് മുലാനി, അഥര്‍വ അങ്കോള്‍ക്കര്‍, ഹാര്‍ദിക് തമോറെ, സായ്‌രാജ് പാട്ടീല്‍.

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY
സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ക്രിക്കറ്റ്
MUMBAI VS KERALA LIVE MATCH
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY 2025
SANJU SAMSON

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

