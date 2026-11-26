56 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി! അസറുദ്ദീന്റെ ചിറകിലേറി കേരളം സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി സൂപ്പർ ലീഗിൽ
അസറുദ്ദീനും സഞ്ജുവും തകർത്താടി; ഹിമാചലിനെ 67 റൺസിന് തകർത്ത് കേരളം.
Published : November 26, 2026 at 4:16 PM IST
മൊഹാലി: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റില് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെതിരെ 67 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയവുമായി കേരളം സൂപ്പർ ലീഗിലേക്ക് മുന്നേറി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 268 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയപ്പോൾ, ഹിമാചലിന്റെ പോരാട്ടം ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 201 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ച്വറിയുമായി തിളങ്ങിയ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
അസർ ഷോ; കേരളത്തിന് റൺമല
ബാറ്റർമാർ തകർത്താടിയ മത്സരത്തിൽ ഈ സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ടീം ടോട്ടലാണ് കേരളം കുറിച്ചത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ഓപ്പണർമാരായ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും രോഹൻ കുന്നുമ്മലും ചേർന്ന് കേരളത്തിന് മിന്നുന്ന തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവർ മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇരുവരും 4.1 ഓവറിൽ ടീം സ്കോർ 50 കടത്തി. ഹർഷിത് സണ്ടാൽ എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി നാല് ഫോറും ഒരു സിക്സറുമാണ് അസറുദ്ദീൻ പായിച്ചത്.
A fantastic century by Mohammed Azharuddeen! He scores 101 off 56 balls, taking on the Himachal Pradesh attack in style in the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026. https://t.co/Dl1lUyAhFc— KCA (@KCAcricket) November 26, 2026
16 പന്തിൽ നാല് ഫോറും രണ്ട് സിക്സുമടക്കം 35 റൺസെടുത്ത രോഹൻ ആറാം ഓവറിൽ പുറത്തായി. തുടർന്നെത്തിയ സഞ്ജു സാംസണും അസറുദ്ദീനും ചേർന്ന് സ്കോർബോർഡ് അതിവേഗം ചലിപ്പിച്ചു. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ വെറും 40 പന്തിൽ 77 റൺസാണ് ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. 21 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും രണ്ട് സിക്സുമടക്കം 44 റൺസെടുത്ത സഞ്ജു 13-ാം ഓവറിൽ മടങ്ങി. പിന്നാലെ എത്തിയ വിഷ്ണു വിനോദ് 11 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും രണ്ട് സിക്സുമടക്കം 22 റൺസ് നേടി.
Sanju Samson takes on the Himachal Pradesh attack with a fine 44 off just 21 balls in the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026. #sanjusamson #syedmushtaqalitrophy #kca https://t.co/lb53wVGGp9— KCA (@KCAcricket) November 26, 2026
മറുവശത്ത് ആക്രമണം തുടർന്ന അസറുദ്ദീൻ 27 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറിയും 56 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറിയും പൂർത്തിയാക്കി. 18-ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ പുറത്താകുമ്പോൾ 57 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും ആറ് സിക്സുമടക്കം 101 റൺസായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. അസറുദ്ദീൻ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ അബ്ദുൾ ബാസിദ് ഓവറിലെ ശേഷിക്കുന്ന നാല് പന്തുകളും അതിർത്തി കടത്തി ഞെട്ടിച്ചു. വെറും അഞ്ച് പന്തിൽ ഒരു ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കം 24 റൺസെടുത്ത ബാസിദും 15 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും രണ്ട് സിക്സുമടക്കം 26 റൺസെടുത്ത സൽമാൻ നിസാറും പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഹിമാചലിനായി മൃദുൽ സറോച് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
പൊരുതി വീണ് ഹിമാചൽ
269 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഹിമാചലിന് തുടക്കത്തിലേ പിഴച്ചു. ആദ്യ ഓവറിൽ ആയുഷ് ജംവാളിനെ (4) എം.ഡി. നിധീഷിന്റെ പന്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ പിടികൂടി. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ വൈഭവ് ശർമ്മയെ (3) കെ.എം. ആസിഫും മടക്കിയതോടെ ഹിമാചൽ പ്രതിരോധത്തിലായി.
Kerala storm into the Super League stage of the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026/27, putting up a massive 268-run total! 🔥 #KeralaCricket #KCA #SyedMushtaqAliTrophy https://t.co/cEk8rWsyQT— KCA (@KCAcricket) November 26, 2026
മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ പുഖ്രാജ് മന്നും (16 പന്തിൽ 29) ഏകാന്ത് സെന്നും (39) ചേർന്ന് 31 പന്തിൽ 50 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും പുഖ്രാജിനെ പുറത്താക്കി വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ നേഹൽ വധേരയെ അബ്ദുൾ ബാസിദും പുറത്താക്കി. മധ്യനിരയിൽ വൈഭവ് കട്ല (57), ആര്യമാൻ സിങ് (30), മൃദുൽ സറോച് (29) എന്നിവർ പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിന് അടുത്തെത്താൻ ഹിമാചലിനായില്ല. കേരളത്തിനായി വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് വിക്കറ്റും എം.ഡി. നിധീഷ്, കെ.എം. ആസിഫ്, കാർത്തിക് ബി. നായർ, അബ്ദുൾ ബാസിദ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.
Also Read: ‘ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് രാവിലെ 10 കിലോമീറ്റർ ഓടി’; സഞ്ജുവിന്റെ കാണാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി കെസിഎ പ്രസിഡന്റ്