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കെസിഎൽ മൂന്നാം സീസൺ മത്സരക്രമമായി; ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ പോരാട്ടം, ഫിനാലെ സെപ്റ്റംബർ 5ന്

കെ.സി.എൽ മൂന്നാം പതിപ്പിന് ഓഗസ്റ്റ് 20ന് തുടക്കം; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കാലിക്കറ്റും തൃശൂരും ഏറ്റുമുട്ടും.

KCL Season 3
KCL Season 3 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 4:10 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്‍റെ (കെസിഎല്‍) മൂന്നാം സീസൺ മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 17 ദിവസത്തെ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ആറ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ് കിരീടത്തിനായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസും തൃശൂർ ടൈറ്റൻസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.

അന്നേദിവസം രാത്രി 7:30-ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ നേരിടും. ലീഗ് ഘട്ടത്തിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 4-നാണ് സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർ നാലാം സ്ഥാനക്കാരുമായും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുമായാണ് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി പോരാടുക. ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സെപ്റ്റംബർ 5-നാണ് അരങ്ങേറുക.

വ്യൂവർഷിപ്പിൽ വൻ കുതിപ്പ്

ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ മുൻനിര പ്രാദേശിക ടി20 ലീഗുകളിൽ ഒന്നായി മാറാൻ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട് പ്രീമിയർ ലീഗ്, കർണാടക മഹാരാജ ട്രോഫി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ലീഗുകളെപ്പോലും വ്യൂവർഷിപ്പിൽ പിന്നിലാക്കാൻ കെ.സി.എല്ലിന് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സിലൂടെ മാത്രം 4 കോടിയിലധികം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ലീഗ് എത്തിയിരുന്നു.

കൂടാതെ ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസിൽ 1.34 കോടിയിലേറെ ആളുകളും ഫാൻകോഡിൽ 70 ലക്ഷത്തിലധികം പേരും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം ആസ്വദിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൈവരിച്ച ഈ വൻ ജനപ്രീതി, കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍റെ മികച്ച സംഘാടന മികവിനും ദീർഘവീക്ഷണത്തിനുമുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്.

അതേസമയം ലീഗിന്‍റെ മൂന്നാം സീസണിലേക്കുള്ള കളിക്കാരുടെ ലേലം ജൂലൈ ആദ്യവാരം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരുന്നു. ലേലത്തിൽ വലിയ തുകകൾക്ക് താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ താരമായി മാറിയത് ഓൾറൗണ്ടർ സിബിൻ ഗിരീഷാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ബിഡ്ഡിങ്ങില്‍ 11.80 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സിബിനെ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് തങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിലെത്തിച്ചത്.

മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങളിൽ കൃഷ്‌ണദേവനെ 11.20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, മുൻ കേരള ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബിയെ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് തന്നെ ടീമിലെടുത്തു. ലീഗിന്‍റെ മൂന്നാം പതിപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ടീമുകളുമായാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ അണിനിരക്കുന്നത്. മുൻ സീസണുകളെ വെല്ലുന്ന കടുത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി മൂന്നാം പതിപ്പ് എത്തുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കായികപ്രേമികൾ.

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TAGGED:

കെസിഎൽ മൂന്നാം സീസൺ
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്
KERALA CRICKET LEAGUE
KCL SEASON 3 SCHEDULE
KERALA CRICKET LEAGUE SEASON 3

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