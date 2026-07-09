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പൊടിപൂരമാവാൻ കെസിഎൽ സീസൺ 3; ലേലപ്പട്ടിക പുറത്ത്, കണ്ണുവെച്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ

കെസിഎൽ മൂന്നാം സീസൺ താരലേലം ശനിയാഴ്‌ച, പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു.

KCL SEASON 3
KCL SEASON 3 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 3:02 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്‍റെ മൂന്നാം സീസണിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക താരലേല പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ലേലം ശനിയാഴ്‌ച തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് നടക്കുക. പൂൾ എ, പൂൾ ബി, പൂൾ സി എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 156 കളിക്കാരാണ് ലേലപ്പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ചേർന്ന് ഇതിനകം തന്നെ 17 താരങ്ങളെ ടീമിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലേലത്തിലൂടെ ഓരോ ടീമിനും കുറഞ്ഞത് 16 കളിക്കാരെ മുതൽ പരമാവധി 20 കളിക്കാരെ വരെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

നിലവിലെ ടീം ഘടനയും നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളും

ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ്, തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് എന്നിവർ നാല് താരങ്ങളെ വീതവും കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ്, ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസ് എന്നിവർ മൂന്ന് പേരെ വീതവും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് രണ്ട് കളിക്കാരെയും ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് ഒരു താരത്തെയുമാണ് നിലനിർത്തിയത്. ടീമുകളിലെ ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള കളിക്കാരെ വരാനിരിക്കുന്ന ലേലത്തിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പരിചയസമ്പത്തും കളിമികവും മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് താരങ്ങളെ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൂൾ എ വിഭാഗം: പ്രമുഖ താരങ്ങളും അടിസ്ഥാന വിലയും

ബിസിസിഐ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, ലിസ്റ്റ് എ, ഐപിഎൽ, ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 എന്നിവയിൽ കളി പരിചയമുള്ള 32 താരങ്ങളാണ് പൂൾ എയിലുള്ളത്. മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന വില. സച്ചിൻ ബേബി, വിഷ്‌ണു വിനോദ്, ബേസിൽ തമ്പി, നിധീഷ് എം ഡി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ഈ വിഭാഗത്തിലാണ്.

പൂൾ ബി, പൂൾ സി വിഭാഗങ്ങളിലെ യുവനിര

അണ്ടർ 19, അണ്ടർ 23 തലങ്ങളിൽ കളിച്ച 37 താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബി കാറ്റഗറിക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന തുക. ആദിത്യ ബൈജു, പവൻ ശ്രീധർ, നിഖിൽ തോട്ടത്ത്, റിയ ബഷീർ എന്നിവർക്കൊപ്പം അണ്ടർ 19 താരങ്ങളായ അമയ് മനോജ്, ഹൃഷികേശ്, തോമസ് മാത്യു എന്നിവരും ഇതിലുണ്ട്. ജില്ലാ, സോണൽ, കെസിഎ ടൂർണമെന്‍റുകളില്‍ കളിച്ച 87 പേരുള്ള സി കാറ്റഗറിക്ക് 75,000 രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന തുക. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തിളങ്ങിയ അജയഘോഷ്, കൃഷ്‌ണദേവൻ, ജോബിൻ ജോബി, സഞ്ജീവ് സതീശൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പൂൾ സിയിലുള്ളത്.

ലേല തുകയും ഫ്രാഞ്ചൈസി നിയന്ത്രണങ്ങളും

ഓരോ ടീമിനും ലേലത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനാകുന്ന പരമാവധി തുക 50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എന്നാൽ, ഇതിനകം നിലനിർത്തിയ താരങ്ങളുടെ തുക കഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുക മാത്രമേ ലേലത്തിൽ പുതിയ കളിക്കാരെ വാങ്ങാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

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