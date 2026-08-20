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ആവേശക്കടലാകാൻ കാര്യവട്ടം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിനു ഇന്ന് തുടക്കം; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കാലിക്കറ്റും തൃശൂരും നേർക്കുനേർ

ഓണത്തിനൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് പൂരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസൺ 3-ന് കാര്യവട്ടത്ത് ഇന്ന് തിരിതെളിയും; കാണികളെ കാത്തിരുന്ന് സൗജന്യ 'ഫാൻ വില്ലേജ്' കാർണിവൽ.

KCL Season 3 Kicks Off Today at Greenfield Stadium
KCL Season 3 Kicks Off Today at Greenfield Stadium (KCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 1:39 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവേശം കൂട്ടാൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇനി ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്‍റെ (KCL) മൂന്നാം സീസണിന് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും. വരാനിരിക്കുന്ന ഓണക്കാലത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഈ 'ക്രിക്കറ്റ് ഓണം' ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശക്കടലാക്കി മാറ്റുമെന്നുറപ്പാണ്. സെപ്റ്റംബർ 5 വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30-നാണ് ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.

ആദ്യ മത്സരത്തിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെയാണ് ലീഗിന്‍റെ വർണ്ണാഭമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കുക. കാണികൾക്ക് കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ ഒട്ടനവധി വിനോദ പരിപാടികളും ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കുന്ന കലാപ്രകടനങ്ങളും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്‍റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം രാത്രി 7:30-നാണ് ലീഗിലെ രണ്ടാം മത്സരം ആരംഭിക്കുക. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്, ഏരീസ് കൊല്ലം സെയ്‌ലേഴ്‌സുമായി ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മുഖാമുഖം മാറ്റുരയ്ക്കും. ഇത്തവണത്തെ കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനായി കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്, ഏരീസ് കൊല്ലം സെയ്‌ലേഴ്‌സ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ്, തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്, ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ്, ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് എന്നീ ആറ് കരുത്തരായ ടീമുകളാണ് മൈതാനത്തിറങ്ങുന്നത്.

മത്സരങ്ങളുടെ ആവേശത്തിനൊപ്പം കാണികൾക്ക് ഒരു ഉത്സവപ്രതീതി സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രത്യേക 'ഫാൻ വില്ലേജും' പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം ഗേറ്റിന് സമീപം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫാൻ വില്ലേജിലേക്ക് കാണികൾക്ക് പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. ടൂർണമെന്‍റ് അവസാനിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ വില്ലേജിൽ കുടുംബസമേതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ആഘോഷവിരുന്നാണ് സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന 360 ഡിഗ്രി ഫോട്ടോബൂത്ത്, ഡിജിറ്റൽ കാരിക്കേച്ചർ കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ആംഗ്രി ബേർഡ് ഗെയിം, പബ് ജി, ഫീഡ് ദി ക്ലൗൺ, സിഗ് സാഗ് സൂപ്പ് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന കാർണിവൽ ഗെയിമുകളും ബാറ്റൺ ക്യാച്ചർ, ഭീമൻ കണക്റ്റ്-4 തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങളും ഇവിടെ കാണികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ഔദ്യോഗിക ടീം മെർച്ചൻഡൈസ് സ്റ്റാളുകളും, വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളുള്ള ഭക്ഷണശാലകളും, മനോഹരമായ ദീപാലങ്കാരങ്ങളും ഫാൻ വില്ലേജിന്റെ ആകർഷണം ഇരട്ടിയാക്കും.

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TAGGED:

KCL SEASON 3
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്
KOCHI BLUE TIGERS VS ARIES KOLLAM
CALICUT GLOBSTARS VS THRISSUR
KERALA CRICKET LEAGUE 2026

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